A son tour, Alex Antetokounmpo rejoint le Wisconsin

Dans la famille Antetokounmpo, je demande Alex ! Le plus jeune frère de la fratrie va rejoindre Thanasis et Giannis Antetokounmpo dans la franchise des Bucks.

Ses droits ont été récupérés par le Wisconsin Herd (G-League) ainsi qu’un deuxième tour de Draft contre les droits de Jalen Lecque, qui appartiennent désormais aux Raptors 905, l’équipe de G-League associée aux Raptors.

Alex Antetokounmpo a participé à 23 matchs avec les Raptors 905 la saison dernière. Avant cela, il avait tenté sa chance en Europe, du côté de l’UCAM Murcia (Espagne).

Ne reste plus qu’à faire revenir Kostas Antetokounmpo, qui sort d’une saison à l’Asvel, et la fratrie sera au complet dans le Wiconsin ! Quant à savoir si on verra de temps en temps Alex en NBA, il faut rappeler que le roster des Bucks est déjà complet avec 17 joueurs sous contrat, dont deux « two-way contracts » déjà engagés, AJ Green et Sandro Mamukelashvili.