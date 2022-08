L’épaule de Jayson Tatum a totalement récupéré

Jayson Tatum avait gardé le pire pour la fin, tel avait été le constat réalisé après la performance de l’ailier des Celtics lors du Game 6 qui a vu le sacre des Warriors au TD Garden. Touché à l’épaule depuis la finale de conférence face au Heat, il a fini par être rattrapé par la douleur pour rendre un triste 6/18 au tir.

Sept semaines après la fin de la saison, le joueur s’est exprimé à ce sujet et s’est voulu rassurant. « Oui, je me sens beaucoup mieux. Il fallait du temps pour que mon épaule puisse se reposer, autant que nécessaire. Donc, je me sens clairement beaucoup mieux », a-t-il déclaré en marge d’un camp tenu à Saint Louis, sa ville natale.

Un temps de repos complet nécessaire

La saison a été éreintante et les plages de repos plutôt courtes puisque Jayson Tatum a également passé l’été dernier à préparer (puis remporter) les Jeux Olympiques de Tokyo.

Plus que de la rééducation, il avait simplement besoin de temps pour recharger les batteries, à commencer par son épaule douloureuse, qui a, comme le reste de son corps, bénéficié de cette période sans basket de haut niveau.

« L’intersaison est plus courte, puisque nous avons joué beaucoup plus longtemps. Donc vous devez toujours prendre le temps nécessaire pour vous ressourcer, et donner à votre corps un peu de repos, donner à votre esprit un peu de repos, profiter du temps avec votre famille, partir en vacances, des choses comme ça », a-t-il ajouté. « Ensuite, quand il est temps de retourner à la salle de sport et de remettre votre corps en forme, commencez à manger correctement, changez votre régime, et tout ce que vous pensez être nécessaire pour vous préparer à la prochaine saison. Chaque intersaison est un peu différente ».

Jayson Tatum en a ainsi profité pour donner son programme de remise en forme : recommencer à remettre progressivement son corps et ses muscles en état de marche, mais aussi surveiller son régime alimentaire.

« Il s’agit toujours, avant tout, de prendre soin de mon corps, de travailler mes jambes à la salle de musculation et de m’assurer que mon « tronc » va bien. Je change également mon régime alimentaire, j’essaie de mieux manger. La partie basket, c’est le plus facile à assimiler. Je pense que c’est ton corps qui te maintient au niveau ».