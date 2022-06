Jayson Tatum avait gardé le pire pour la fin…

Cela arrive aux plus grands… Une soirée sans, dans le match le plus important de l’année. À 24 ans, Jayson Tatum a vécu une soirée cauchemar dans ce Game 6 remporté par les Warriors. Mangé par Andrew Wiggins en défense, il termine la saison sur une rencontre à 13 points à 6 sur 18 aux tirs, avec 5 balles perdues. Ses Finals étaient très moyennes, avec beaucoup de maladresse (36% aux tirs, 3.8 balles perdues), et ce Game 6 en est le symbole, et plus particulièrement ce 4e quart-temps. Alors que Jaylen Brown et Al Horford jouaient à leur meilleur niveau pour ramener les Celtics sous la barre des 10 points d’écart, Jayson Tatum s’est écroulé…

« Atteindre ce niveau et ne pas aller au bout de ce qu’on voulait, ça fait mal » a réagi le leader de Boston en conférence de presse. « J’ai le sentiment qu’il y a beaucoup de choses que j’aurais pu mieux faire. C’est difficile d’atteindre ce niveau, mais c’est encore plus dur de franchir la dernière marche et de gagner. On doit franchir un niveau encore au-dessus pour faire ce qu’on a à faire. Une chose est sûre, on a essayé. »

Pour Ime Udoka, cette finale servira de leçon à Jayson Tatum. À titre d’exemple, et sans les comparer évidemment, LeBron James a perdu deux finales, en 2007 et 2011, avant de gagner sa première bague.

« Ce n’est qu’un début sur la manière avec laquelle les gens vont défendre sur lui, et l’attention qu’il va susciter » a expliqué le coach. « Je pense que c’est la prochaine étape pour lui. Il trouvera des solutions. Il est touché, mais c’est un très grand joueur. Un joueur très intelligent. Il va s’en servir pour aller plus haut. »

« C’est une sensation horrible »

Pour Jayson Tatum, les Celtics, et lui en particulier, ont manqué de sang-froid à certains moments. Trop de balles perdues, trop d’attaques figées…

« C’est facile quand c’est terminé de voir ce qu’on aurait pu faire mieux » répète-t-il. « Ce qui fait mal, c’est qu’avec ce groupe, on a surmonté beaucoup de choses cette saison, et on est arrivé à ce stade de la compétition. On voulait tellement gagner ce titre, et on est trop court… C’est une sensation horrible. »

Sur l’estrade, Jayson Tatum est abattu, à peine audible. Il répète plusieurs fois les mêmes phrases. Il explique qu’il souffre de l’épaule depuis plusieurs matches. Un problème nerveux. Sans doute un nerf coincé. Il assure qu’il n’aura pas besoin de se faire opérer. En revanche, il va se reposer car il a enchaîné Jeux olympiques et saison NBA. Comme Draymond Green avec qui il a échangé en fin de match.

« Je suis proche de quelques joueurs chez eux, et je les ai félicités. C’était juste du respect mutuel » conclut-il.