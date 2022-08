Pour Jayson Tatum, son duo avec Jaylen Brown n’a pas encore donné sa pleine mesure

Jayson Tatum avait déjà mis en avant l’alchimie collective des Celtics après l’apparition des premières rumeurs faisant état d’un possible gros trade pour faire venir Kevin Durant, impliquant notamment son coéquipier Jaylen Brown, l’un des autres éléments majeurs de l’équipe.

La star de Boston en a remis une couche hier, en confirmant que les deux joueurs estimaient avoir encore beaucoup à accomplir ensemble. Pour lui, l’impact du tandem Tatum-Brown n’a pas encore atteint sa pleine mesure.

« Nous essayons juste de rester dans le moment présent », a-t-il déclaré à NBC Sports Boston. « Il ne s’agit pas nécessairement de savoir à quoi ressemblera notre héritage lorsque nous aurons accompli ceci ou cela. Nous essayons juste d’être les meilleures versions de nous-mêmes, les meilleurs joueurs que nous pouvons être et d’être compétitifs au plus haut niveau. Je pense que nous avons vraiment franchi ces étapes la saison dernière. Nous serons les premiers à vous dire que nous avons encore beaucoup à faire, davantage à accomplir. Et nous avons la volonté de le faire ».

La carte de la stabilité

Jayson Tatum a également mesuré le chemin parcouru, cette saison notamment, par les deux joueurs alors que la saison avait très mal débuté et qu’ils étaient logiquement au centre des critiques. « Malgré toutes les personnes qui disaient que nous ne pouvions pas jouer ensemble, nous avons toujours cru que nous pouvions le faire ».

Après un revers en Finals NBA et le renfort de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari, la carte de la stabilité semble en effet la plus sûre, et c’est vers cette tendance que le « front office » de Boston devrait logiquement pencher.

Une fois que la saison aura recommencé, Jayson Tatum ne sera alors guidé que par un seul objectif, retourner en finale et ramener le titre de champion cette fois.

« Quel genre de compétiteur je serais si je disais non ? Je crois toujours en moi et en mes coéquipiers. Ça nous a quand même emmené jusqu’au Game 6 des Finals. Même si ça n’a pas marché pour nous, notre but durant cette intersaison va être de tout faire pour en revenir au même point et tenter cette fois de passer cet obstacle. On a ajouté deux supers joueurs, avec lesquels j’ai le sentiment que nous sommes bien meilleurs et qui vont très bien compléter notre équipe », a-t-il ajouté.