Jayson Tatum : « L’alchimie collective est la moitié du travail »

Si Jayson Tatum ne veut logiquement pas se mouiller quant aux rumeurs autour de Kevin Durant, l’ailier a profité de son camp de basket, dans le Massachusetts, pour rappeler à quel point il était fier du groupe actuel.

« Nous avons un super groupe, avec des gars qui jouent bien ensemble, et qui ont presque gagné le titre. Nous sommes allés jusqu’au Game 6 (des Finals). Quand vous traversez des batailles comme ça avec des gars, vous devenez simplement plus proches » a-t-il expliqué sur sa relation avec Jaylen Brown, Marcus Smart et compagnie.

Même s’il avait été demandé à la presse de ne pas interroger Jayson Tatum sur les rumeurs autour de KD, le joueur de Boston a rappelé que le talent n’était qu’une partie de l’équation en NBA.

Ce que les Celtics de la dernière saison avaient particulièrement bien illustré, avec leur campagne en deux temps.

« J’ai l’impression que l’alchimie collective, c’est la moitié du travail. Vous pouvez avoir une grande équipe, avec beaucoup de talent, sans que les gars ne s’entendent forcément bien. Vous avez pu le voir, nous l’avons compris en janvier et nous n’avons jamais regardé en arrière à partir de ce moment-là. »

Rajouter Kevin Durant ne veut ainsi pas dire que les Celtics seront collectivement meilleurs en conséquence.

« Nous sommes tous un peu en contact, pour prendre des nouvelles, voir comment tout le monde va » explique ainsi Jayson Tatum sur les contacts actuels avec ses coéquipiers. « Tout le monde est plus ou moins en voyage avec sa famille. Donc on se retrouvera probablement le mois prochain, c’est là que les gars commenceront vraiment à retourner au gymnase. Certains d’entre nous seront peut-être à Los Angeles, et nous nous entraînerons. »

L’ailier est-il déjà impatient de retourner sur les terrains ? « On a un travail à finir », conclut-il…