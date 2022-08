Pour Doc Rivers, De’Anthony Melton a l’ADN des Sixers en lui

Malgré les accusations de « tampering » qui planent au-dessus de sa franchise, Doc Rivers semble être un coach heureux. Ses dirigeants ont réalisé une solide intersaison jusqu’ici. Avec le geste financier de James Harden, les 76ers ont ainsi récupéré quelques bons soldats qui devraient densifier leur effectif.

« Non seulement P.J. Tucker, mais je pense que l’une des arrivées passée inaperçue est celle de De’Anthony Melton », juge le technicien, qui pourra également s’appuyer sur un autre profil similaire avec Danuel House.

Le « head coach » dit adorer le joueur de 24 ans, arrivé de Memphis dans un échange nécessairement favorable aux 76ers contre un Danny Green blessé. « Je pense qu’il correspond à notre ADN. »

De la dureté en plus

Un « ADN » qui devrait tendre à davantage de dureté chez les 76ers, sortis par le Heat (2-4) au second tour des derniers playoffs, pour la saison à venir.

« J’ai été honnête avec l’équipe et la franchise après la saison : nous n’étions pas assez bons pour battre Miami. Ils étaient plus durs, plus engagés. Et on avait besoin d’ajouter de la dureté à l’équipe. L’arrivée de P.J. y contribue évidemment beaucoup, mais De’Anthony Melton a le même ADN que lui. »

À l’instar de l’ancien bulldog des Bucks et du Heat, le « combo guard » a par exemple eu l’occasion d’afficher ses qualités défensives à Memphis. En plus de Matisse Thybulle, il va ainsi être mobilisé sur les postes 1 et 2 adverses pour soulager James Harden, qui serait d’ailleurs actuellement en « grande forme » physique selon Doc Rivers, et Tyrese Maxey dans ce secteur.

Mais à l’instar de Daryl Morey, qui voit chez lui un « two-way player » potentiel, Doc Rivers l’attend de l’autre côté du terrain. « Il peut rentrer des tirs, shooter. Aux côtés de Joel (Embiid) et James, le fait qu’il puisse mettre des paniers à 3-points et créer le jeu est très important pour nous », juge son nouveau coach qui a sans doute en tête son 39% de réussite ces deux dernières saisons derrière l’arc, sans oublier son envie de progresser ballon en main.