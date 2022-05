Si Tyus Jones quitte Memphis, De’Anthony Melton semble prêt à reprendre son rôle

« Tout le monde veut jouer 45 minutes en moyenne mais ce n’est pas réaliste. » Évidemment que De’Anthony Melton ne se verra jamais offrir autant de minutes. Mais l’intéressé, qui fête aujourd’hui ses 24 ans, sait qu’il devrait encore bénéficier d’un temps de jeu conséquent la saison prochaine.

Avec près de 23 minutes cette année, il a été mobilisé comme jamais par Taylor Jenkins. Il en a profité pour signer sa meilleure production statistique en carrière avec près de 11 points de moyenne (40%), 4.5 rebonds et 3 passes.

Davantage utilisé comme meneur de jeu en début de carrière, l’ancien joueur des Suns, drafté au second tour en 2018 (46e choix), a plutôt joué en tant qu’arrière. Ce qui pourrait changer l’année prochaine avec le possible départ de Tyus Jones, « free agent » qui devrait être très courtisé.

De’Anthony Melton pourrait ainsi retrouver le poste 1 dans un rôle de doublure attitrée de Ja Morant. « Je ne veux pas me fixer de limite. Je suis prêt à m’améliorer avec tout ce qui va avec », affiche le natif de Californie.

Cette saison, lorsque Ja Morant était absent et que Tyus Jones assurait la relève dans le cinq, Taylor Jenkins avait plutôt tendance à mobiliser son arrière titulaire Desmond Bane comme porteur de balle. De’Anthony Melton pourrait reprendre ce rôle, à condition de bosser certains aspects de son jeu.

Il a justement repéré certains axes de progression pour cet été : « Mon dribble, être capable de prendre mon tir après un ou deux dribbles. Je pense avoir réalisé à quel point mon tir en suspension est efficace cette année. Je dois juste apprendre à comment l’utiliser plus souvent et plus efficacement. »

Avec 37% de réussite derrière l’arc, De’Anthony Melton a signé un solide exercice en la matière. En prenant davantage soin du ballon et progressant à la création, les Grizzlies tiendront peut-être leur meneur gestionnaire recherché, en cas de départ de Tyus Jones.