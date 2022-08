Trois nouveaux coloris pour la Cosmic Unity 2

Modèle à la « fibre écologique », la Cosmic Unity est de retour avec un nouveau design et assortie de quatre coloris. Après avoir dévoilé le premier, majoritairement blanc, en voici trois nouveaux.

Chacun a sa propre histoire, comme la version rouge dessinée pour la star WNBA A’Ja Wilson, à dominante rouge, sur laquelle figure le nom de Hattie Rakes, la personne qui s’est occupée d’elle à sa naissance. Les deux autres coloris sont principalement en bleu et jaune.

Un peu plus d’infos sur la composition de cette Cosmic Unity 2, avec notamment de la mousse « Crater » et une semelle intérieure « ZoomX » fabriquée en matériaux recyclés. La tige et la languette sont aussi composées de matériaux recyclés, reste à savoir dans quelle mesure…

La sortie de la Cosmic Unity 2 devrait être commercialisée dans le courant du mois d’août.

(Via SneakerNews)

—

