Classé à la 26e place de la classe d’âge 2023 par ESPN, et 5e au poste de meneur, Aden Holloway a choisi son université. Courtisé par Tennessee, Miami et Wake Forest, il a finalement décidé de rejoindre Auburn.

« Le style de jeu d’Auburn était attrayant », a-t-il expliqué. « Auburn joue avec beaucoup de liberté et à un rythme rapide. Coach [Bruce] Pearl m’a dit de ne pas le regarder après une erreur. Il veut qu’on fasse abstraction de nos erreurs et qu’on passe à l’action suivante. Une fois que j’ai réduit ma liste de choix, je me suis concentré sur mes relations avec chaque école. Auburn m’a semblé être la bonne solution. C’est une grande opportunité. »

Alors qu’il évoluait à La Lumière, dans l’Indiana, Aden Holloway va finir son lycée à la Prolific Prep, en Californie, l’an prochain. Il rejoindra ensuite Auburn, à la rentrée 2023, afin de viser la NBA.

Pour Auburn, c’est un nouveau recrutement de choix, la fac ayant placé un joueur dans le Top 10 des trois dernières Drafts : Isaac Okoro (5e choix, 2020), Davion Mitchell (9e choix, 2021) et Jabari Smith Jr (3e choix, 2022).

« L’entraîneur Bruce Pearl est proche des joueurs », continue Aden Holloway. « Il vous pousse et il est honnête avec vous. Il m’a expliqué que c’est à moi de décider quand je serai là. Sa vision pour moi est d’être le meneur de jeu et de rester concentré sur le travail d’équipe et la victoire. C’est un homme authentique et optimiste. Il vous donne envie de jouer pour quelque chose de plus grand que vous. C’est difficile de ne pas l’aimer. »

Meneur vif, déjà bon shooteur, Aden Holloway s’est illustré cet été dans la Nike Elite Youth Basketball League, avec les CP3 All-Stars, compilant notamment 16.2 points, 3.9 rebonds et 5.0 passes de moyenne.

C’est sa taille (1m83) qui inquiète plutôt les scouts, quant à sa capacité à pouvoir briller en NBA.