Dell Curry imagine son fils Stephen jouer jusqu’à 40 ans

Champion et MVP des Finals cette saison, à 34 ans passés et après 13 saisons dans la NBA, Stephen Curry ne montre aucun signe de déclin. Dès lors, jusqu’où pourrait-il aller ?

On sait depuis quelques années que le meneur de jeu des Warriors a le désir de jouer au moins 16 saisons, pour imiter son père Dell, qui avait atteint ce total entre 1986 et 2002. Ce sera pour 2025, et comme son contrat va jusqu’à 2026, cela pourrait signifier une possible fin de carrière à ce moment-là.

Mais pour l’ancien shooteur des Hornets, son fils peut continuer jusqu’à la fin de la décennie.

« Quand je l’observe à 34 ans, il peut rester à ce niveau et être productif sur le parquet », avance Dell Curry pour NBC Sports. « Il ne pourra peut-être plus marquer 30 points par match, mais il faudra tout de même continuer de défendre sur lui. C’est essentiel d’avoir ça dans une équipe, d’avoir un joueur qu’il faut surveiller. Les choses deviennent alors plus faciles pour les autres joueurs. Il a encore envie, il veut gagner plus. Donc il peut clairement jouer à ce niveau encore quelques années. »

Si Stephen Curry va au terme de son contrat, dans quatre ans, il aura donc 38 ans. Comme son paternel estime qu’il peut aller plus loin, il pourrait alors suivre la route empruntée par d’autres grands meneurs de jeu, tel John Stockton (41 ans au moment de son dernier match), ou encore Steve Nash et Jason Kidd (40 ans).

Quant aux grands shooteurs à 3-pts qu’il a dépassés ces dernières années, Ray Allen et Reggie Miller, ils ont arrêté respectivement quelques jours avant leur 39e et 40e anniversaire.

« Je sais que, comme j’ai joué 16 saisons dans la ligue, il a ce chiffre en tête », poursuit le sixième homme de la saison 1993/1994. « Mais je pense qu’il veut dépasser ça, pour me dire qu’il a fait mieux que moi. Il a encore quatre ans de contrat et peut facilement jouer à haut niveau jusqu’à la fin de ce dernier. »