Steve Kerr a trouvé les mots pour convaincre JaMychal Green de rejoindre les Warriors

En vacances en Jamaïque, et alors qu’il se détendait à la piscine, JaMychal Green a eu la bonne idée de répondre à son téléphone lorsque celui-ci s’est mis à sonner, sans quoi il aurait pu passer à côté d’une belle opportunité.

À l’autre bout du fil, c’est Steve Kerr qui s’est décidé à essayer de tenter sa chance pour convaincre l’ancien intérieur des Nuggets de rejoindre Golden State.

Le coach des Warriors s’est visiblement montré convaincant puisque l’ancien joueur de la Chorale de Roanne, qui semblait avoir un autre choix en tête avant ce coup de téléphone, s’est rapidement engagé avec Golden State après avoir négocié son buyout d’Oklahoma City, où il avait été envoyé en fin de saison.

« Il m’a dit que les Warriors étaient intéressés, qu’ils voulaient que je sois là, que je fasse partie du programme », a-t-il déclaré au cours de sa conférence de presse de présentation. « Après lui avoir parlé, je ne pouvais pas lui dire non. Je pensais à la franchise et ce qu’ils ont construit ici, et du fait que j’adorerais en faire partie ».

Un Green peut en cacher un autre

L’intérieur a ensuite appelé Draymond Green, qu’il connaît bien pour avoir joué avec lui en AAU, histoire de fêter leurs futures retrouvailles.

« Il était tout simplement enthousiaste. Nous savons tous les deux ce que nous apportons, et nous avons eu une bonne conversation sur tout et ça m’a rendu la tâche facile de venir ici », a ajouté JaMychal Green, qui compte s’inspirer de l’œuvre de Draymond pour solidifier la raquette des Warriors. « Il suffit de jouer dur. Être un chien, faire le sale boulot, aider Draymond à faire le sale boulot, mettre des tirs et défendre ».

Pour JaMychal Green, son arrivée à Golden State est loin de représenter un aboutissement. C’est même l’inverse, l’opportunité est unique et c’est maintenant que tout commence !

« En venant ici, tu ne peux pas te reposer, être satisfait ou quoi que ce soit. Tu viens pour travailler constamment et pour progresser. C’est quelque chose que j’ai besoin de côtoyer. Être entouré du type de joueurs qui ont gagné des titres et qui ont ce leadership. Ils ont tout ici. Andre Iguodala est aussi un leader. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond. J’ai hâte de jouer avec ces gars-là ».