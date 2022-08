Enes Freedom s’est fait une raison concernant son avenir en NBA

À tout juste 30 ans, Enes Freedom (anciennement appelé Enes Kanter) semble déjà avoir dit adieu à la NBA.

Persuadé que ses prises de position politiques (Turquie, Chine…) l’ont « poussé vers la sortie », il n’a plus été aperçu sur un parquet depuis février, et son passage aux Celtics (3.7 points et 4.6 rebonds de moyenne en 35 matchs).

Un indésirable qui assume

Ensuite, l’intérieur a été transféré aux Rockets lors de la trade deadline, avant d’y être coupé dans la foulée. Depuis, c’est donc le calme plat autour de lui, alors qu’il est pourtant libre de tout contrat et que ses qualités d’attaquant ou de rebondeur pourraient intéresser quelques équipes en sortie de banc.

Mais Enes Freedom n’est pas spécialement surpris de constater qu’il est devenu un homme indésirable en NBA…

« La free agency est ouverte depuis un mois et, en temps normal, j’aurais déjà reçu des offres », explique-t-il à ce propos. « Mais cet été, je n’en ai pas reçu une seule. La raison, c’est que j’ai dénoncé ce qui s’est passé en Chine ces derniers mois. Le marché chinois représente une part importante du business de la NBA. Donc elle vous permettra de parler librement de tout, jusqu’à ce que ça lui nuise financièrement. Dès que vous le faîtes, elle vous coupera. C’est triste et inacceptable. »

Malgré ses 807 matchs en NBA (pour 10.9 points et 7.6 rebonds de moyenne), Enes Freedom a très peu de chances d’y rejouer dans un avenir proche. D’autant qu’il n’a également pas arrangé son cas, en critiquant ouvertement Adam Silver à plusieurs reprises ces derniers mois et en le traitant carrément « d’hypocrite ».

Quel avenir dans le basket ?

En plus d’avoir visiblement fait fuiter sur Fox News, courant juillet, une conversation téléphonique avec le commissionner de la ligue, Marc Lasry (propriétaire des Bucks) et Ron Klempner (avocat du syndicat des joueurs).

« Je savais qu’il y aurait un prix à payer et je ne regrette pas mes actions », ajoute-t-il. « Ces choses sont plus importantes que moi, que la NBA et que le basket. Pendant que je joue aux États-Unis, des personnes sont tuées, emprisonnées et torturées dans le monde. Si c’est le sacrifice que je dois faire, alors je suis prêt à vivre avec. »

Bien sûr, Enes Freedom pourrait parfaitement choisir de continuer sa carrière en dehors des États-Unis, lui qui ne compte pas raccrocher de sitôt. Le problème, c’est que les options qui s’offrent à lui sont plutôt limitées…

« J’ai 30 ans, je peux encore jouer cinq ou six ans et je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite », rappelle-t-il d’abord. « Mais je ne peux pas retourner en Turquie, car ce serait un aller simple pour moi. Il faut garder à l’esprit que je ne peux pas aller en Turquie et que le sponsor de l’Euroligue est Turkish Airlines. »