Enes Freedom rêve d’une NBA dirigée par… Elon Musk !

Coupé par les Rockets mi-février après un échange impliquant Dennis Schroder et Daniel Theis, Enes Freedom n’a pas trouvé de nouveau contrat, et il s’est plusieurs fois plaint d’être blacklisté en NBA.

L’ex Enes Kanter, devenu citoyen américain fin 2021, a davantage fait parler de lui pour ses déclarations politiques depuis un an, qu’il s’agisse de critiquer la Chine pour la situation des Ouïghours ou même la NBA pour justement ses liens avec la Chine, ou dernièrement les rencontres à venir aux Emirats Arabes Unis. Même si Adam Silver assure que Freedom « a le droit de s’exprimer sur les questions qui lui tiennent à coeur« , l’intéressé reste persuadé qu’on l’a poussé vers la sortie.

« C’est mon but [de jouer en NBA] » a-t-il répondu sur Fox News. « J’ai 29 ans, mais il me pousse à prendre ma retraite à 29 ans parce que je parle. À chaque fois que je parle, cela fait du mal à leurs affaires, cela fait du mal à leur argent, et c’est une nouvelle preuve qu’ils s’intéressent davantage à leurs affaires et à l’argent plutôt qu’aux combats des joueurs. C’est ça qui me tue au plus profond de moi. J’aimerais juste qu’un autre joueur se joigne à moi pour qu’on stoppe tout ça« .

Depuis plusieurs mois, le pivot turc s’est rapproché des milieux les plus conservateurs aux Etats-Unis, et ce n’est donc pas surprenant de le voir sur le plateau de Fox News. On ne sera pas surpris non plus d’apprendre que c’est un grand fan d’Elon Musk, et il est donc favorable à son rachat de Twitter et il lui conseille même de racheter la NBA !

« Ce serait mon rêve ! Je pense qu’il fait des choses incroyables pour la liberté d’expression, et il pourrait apporter une forme de justice en NBA, et peut-être que finalement je pourrai jouer au basket. »