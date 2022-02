Les Celtics envoient Dennis Schroder aux Rockets pour faire revenir Daniel Theis

Après un transfert avec Orlando pour faire des économies, puis l’arrivée de Derrick White, les Celtics ont bouclé leur « trade deadline » au buzzer, à 21h, avec le départ de Dennis Schroder, qui était le plus attendu.

Le meneur de jeu ne va finalement pas à Milwaukee, où son nom avait circulé, mais à Houston, nous apprend ESPN, en compagnie d’Enes Freedom, qui sera coupé, et Bruno Fernando.

En échange, les Celtics retrouvent un ancien de la maison, Daniel Theis, qui n’a pas réussi à s’imposer dans la raquette des Rockets aux côtés de Christian Wood.

Boston is sending guard Dennis Schroder to the Rockets in the deal, source tells ESPN. https://t.co/4RFdjoULq3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022