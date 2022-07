Et si Julius Randle revenait aux Lakers ?

Most Improved Player et All-Star en 2021, Julius Randle n’a pas confirmé la saison passée. Au contraire, il a même été le joueur symbole des problèmes des Knicks, incapables de se qualifier pour les playoffs. L’ailier-fort n’apparaît plus comme le pilier de l’effectif new-yorkais, d’autant plus que les dirigeants ont une autre superstar dans leur viseur, Donovan Mitchell.

Du côté des Lakers, on suit de près cette situation, et Marc Stein rapporte que la direction de Los Angeles pourrait se positionner sur Julius Randle, et ainsi le faire revenir au bercail.

Si Donovan Mitchell débarque à New York, les dirigeants auront un trop-plein de gros salaires, et ça limitera leurs options pour offrir le jackpot à RJ Barrett. Julius Randle pourrait donc obtenir son bon de sortie, et les Lakers seraient même prêts à prendre en charge le reste de son contrat (117 millions sur quatre ans…). La piste new-yorkaise était d’ailleurs évoquée comme « escale » pour Russell Westbrook.

Sauf qu’on voit mal Julius Randle et Anthony Davis cohabiter. Certes, une « frontline » LeBron-Randle-Davis serait monstrueuse physiquement, mais ça ne réglera pas les problèmes d’adresse à 3-points, ni de jeu sans ballon des Lakers. Ces trois-là ont besoin du ballon et d’espace pour s’exprimer, et dans la NBA actuelle, ce sera compliqué.

Pour Fred Katz, insider de The Athletic, ce serait possible si Julius Randle accepte d’être 6e homme.