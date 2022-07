Julius Randle sacrifié en cas d’arrivée de Donovan Mitchell à New York ?

Ça discute beaucoup entre New York et Utah pour un transfert de Donovan Mitchell. Les Knicks ont même refusé une première offre du Jazz, jugée trop gourmande en choix de Draft.

Néanmoins, d’après Marc Stein, New York doit également penser au coup d’après et une arrivée de l’arrière All-Star pourrait signifier le départ de Julius Randle. Pour des raisons économiques.

Les Knicks ont signé Jalen Brunson et prolongé Mitchell Robinson cet été. Les deux joueurs toucheront respectivement 24 et 13 millions de dollars la saison prochaine. Il faut y ajouter les 18 millions d’Evan Fournier, les 14 de Derrick Rose, puis les 23 de Julius Randle et enfin les 30 millions de Donovan Mitchell, s’il arrive sans qu’aucun des cadres de la franchise ne soit échangé.

Cela fait beaucoup et ce sont en plus des contrats sur plusieurs années, sauf celui de Derrick Rose. La franchise pourrait donc transférer son intérieur pour libérer de la masse salariale. Les Lakers seraient alors intéressés pour échanger Russell Westbrook, qui pèse 47 millions de dollars mais serait immédiatement coupé par les Knicks.

Reste à savoir ce que les Lakers feront ensuite de Julius Randle, qui a commencé sa carrière à Los Angeles…