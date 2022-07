La Russie voulait inclure un homme condamné pour meurtre en Allemagne dans l’échange avec Brittney Griner

Les Etats-Unis ont clairement changé de stratégie au sujet de Brittney Griner. Pendant longtemps, les autorités américaines ont ainsi tenté de négocier en coulisses pour obtenir la libération de la basketteuse américaine.

Mais le Secrétaire d’Etat Antony Blinken a récemment évoqué publiquement des négociations autour d’un échange de prisonniers, Brittney Griner et Paul Whelan, un ancien militaire condamné à seize ans de prison en Russie pour « espionnage » en 2020, pouvant visiblement être échangés contre Viktor Bout, le marchand d’armes russe qui a inspiré le film « Lord of War » et qui purge une peine de prison de 25 ans aux États-Unis.

Du côté russe, on a répondu à ces déclarations que des échanges de ce type devaient être négociés discrètement.

Néanmoins, si les Etats-Unis ont évoqué les discussions dans la presse, c’est que celles-ci sont justement bloquées en coulisses. Ainsi, CNN assure que la Russie a expliqué, via des canaux indirects liés aux services d’espionnage russe, le FSB, que Brittney Griner et Paul Whelan pouvaient être échangés contre Viktor Bout, à condition qu’un autre homme soit inclus. Un certain Vadim Krasikov, condamné à la perpétuité pour meurtre en Allemagne.

Cet homme a assassiné Zelimkhan « Tornike » Khangoshvili, un ancien combattant tchétchène, dans un parc de Berlin, en 2019. D’après le justice allemande, Vadim Krasikov est un agent du FSB ayant agi sur ordre de Moscou.

Évidemment, pour les Etats-Unis, ces demandes sont jugées irréalistes, même si l’administration Biden a quand même fait une approche, qui n’a pas été bien loin, auprès de l’Allemagne. Néanmoins, obtenir l’échange d’un homme condamné pour un meurtre (politique) dans un pays tiers est évidemment quasiment impossible.