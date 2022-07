Jamal Murray et Michael Porter Jr. attendus en pleine forme pour le début de saison

Comme Zion Williamson du côté de New Orleans ou Kawhi Leonard chez les Clippers, Jamal Murray s’est fait attendre la saison passée à Denver. Encore davantage quand Michael Porter Jr. a lui aussi été écarté, passant de longs mois à l’infirmerie.

Nikola Jokic et compagnie ont ainsi été orphelins de deux titulaires. Et si le pivot a fait des merveilles, remportant un second titre de suite de MVP, les Nuggets ont chuté dès le premier tour des playoffs.

Plusieurs mois après leurs blessures, où en sont les deux joueurs physiquement ?

« Ça promet », affirme Calvin Booth, le GM des Nuggets, à The Athletic. « On a vu Jamal l’autre jour à la salle, il bouge bien. Face à une blessure aussi grave, il peut y avoir de l’appréhension dans certaines situations. Elle se dissipe de plus en plus, ce qui est une bonne chose. Tant qu’il est à l’aise pour bouger et qu’il sait qu’il peut se retrouver en mauvaise posture sans se blesser, ce sera très bien. Quant à Mike, il avance doucement mais sûrement. Il se sent bien, il shoote, il fait de la musculation. »

Comme on a vu Jamal Murray s’entraîner avec l’équipe de Summer League, son retour est attendu pour le début de saison prochaine. Même chose pour l’intérieur.

« Oui, je pense qu’ils seront tous les deux en bonne santé à ce moment-là », poursuit le dirigeant. « Avec la nature des blessures des deux joueurs, on va probablement surveiller certaines choses, comme les back-to-back. Quand on va se rapprocher du début de saison, je vais discuter avec Michael Malone et avec le staff technique pour mettre en place un plan pour la saison régulière. »