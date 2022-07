Karl-Anthony Towns : « J’ai voulu prendre le chemin le plus difficile »

Sa prolongation de contrat en poche, Karl-Anthony Towns est bien parti pour imiter Kobe Bryant, Tim Duncan, Dirk Nowitzki ou encore Damian Lillard et Bradley Beal : jouer toute sa carrière dans la même franchise. Il a répété son amour pour cette franchise dans une lettre ouverte aux fans et mercredi, dans le podcast du Star Tribune, il a évoqué ce choix de rester fidèle aux Wolves.

« Dans la même position que moi, c’est à dire à la fin de leur deuxième contrat, beaucoup de gens cherchent à obtenir une bague – la bague la plus facile de la NBA » estime-t-il. « J’ai voulu prendre le chemin la plus difficile. Je voulais être loyal envers les gens qui m’ont amené dans cette ligue et m’ont donné une chance de prouver ma valeur. Je voulais gagner ici. »

La saison passée, l’équipe a retrouvé les playoffs, et le recrutement de Rudy Gobert prouve l’ambition des Wolves, déterminés à gagner maintenant, quitte à faire une croix sur la Draft pendant plusieurs saisons.

Pour lui, c’est « le titre ou rien » comme il l’a expliqué à The Athletic, et il reconnaît qu’il va falloir prendre des raccourcis.

« La continuité vient avec l’unité, elle vient avec le temps. Nous n’avons pas ce genre de temps, et nous allons devoir nous précipiter et trouver des moyens de découvrir les petites nuances des uns et des autres » prévient-il. « Une grande partie de nos 46 victoires l’ont été parce que nous étions vraiment connectés collectivement. Nous sommes parvenus à gagner grâce à une pure alchimie. Nous devons rapidement en prendre conscience. On n’a jamais dit que le travail allait être facile, mais on a clairement dit que ça en vaudrait la peine. »