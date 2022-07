Semi Ojeleye part en Italie

Présent en NBA depuis sa Draft en 2017 (37e choix), Semi Ojeleye décide de filer en Europe. En effet, le joueur de 27 ans vient de signer pour deux ans avec le Virtus Bologne, le champion d’Italie 2021.

Là-bas, il évoluera sous les ordres de Sergio Scariolo, aux côtés notamment de Milos Teodosic, Marco Belinelli, Mam Jaiteh, Isaïa Cordinier, Gabriel Lundberg ou encore Nico Mannion.

Ancien des facs de Duke et SMU, Semi Ojeleye a passé cinq saisons en NBA, dont quatre chez les Celtics, pour 3.4 points et 2.2 rebonds de moyenne en près de 300 matchs. Par Brad Stevens à Boston, puis Mike Budenholzer (Bucks) et Tyronn Lue (Clippers) en 2021/22, il était surtout missionné en défense sur les ailiers adverses.