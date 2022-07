Le Danois Gabriel Lundberg quitte déjà les Suns

Quatre petits matches et puis s’en va… Arrivé en cours de saison aux Suns, Gabriel Lundberg retourne en Europe, et plus précisément au Virtus Bologne.

Premier natif du Danemark à évoluer en NBA, il avait quitté le CSKA Moscou en raison de la guerre en Ukraine pour signer un « two-way contract » avec Phoenix. À l’époque, Chris Paul était blessé, et les leaders de la conférence Ouest avaient besoin d’une doublure à la mène.

Finalement, celui que l’on surnomme « Iffe » n’a pas fait de miracles, et après avoir décliné l’invitation à la Summer League de Las Vegas, il a préféré rejoindre le championnat italien et l’Euroleague. À Bologne, il fera équipe avec Isaiah Cordinier, Milos Teodosic, Marco Belinelli ou encore Mam Jaiteh, sous la coupe de Sergio Scariolo.