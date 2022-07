Pour Karl-Anthony Towns, les Wolves sont de nouveau sur la carte de la NBA

L’excitation autour des Wolves et sa prolongation de contrat ont rendu Karl-Anthony Towns très bavard. L’intérieur de Minnesota a beaucoup pris la parole ces derniers jours, au point même de s’offrir une pleine page dans le quotidien local.

Pour lui, la prochaine saison de Minnesota se résumera à une phrase : « le titre ou rien ». S’il peut dire cela, c’est évidemment parce que Rudy Gobert vient d’arriver et parce que les Wolves ont réussi une très bonne saison passée, la meilleure de la franchise depuis 2018.

« La NBA est consciente de qui nous sommes désormais », affirme-t-il à The Athletic. « La ligue ne nous a pas regardés comme ça depuis l’époque de Kevin Garnett, Latrell Sprewell et Sam Cassell. On est déterminé à y aller, à faire du bruit, à s’assurer qu’on n’est plus les vieux Wolves du passé, ceux auxquels les gens se sont habitués. On a réussi ça. »

Le All-Star se réjouit donc d’avoir remis les Wolves sur la carte de la ligue. Une destination oubliée pendant des années, avec seulement deux qualifications en playoffs entre 2005 et 2022, qui possède sa propre identité.

« Minnesota, c’est différent de Los Angeles, New York et Miami, ou des autres grands marchés que tout le monde aime », estime-t-il. « Minnesota a son essence propre, son odeur, son ambiance et son énergie. Et je vibre avec ça. C’est le moment pour nous de revenir. Il y avait eu des bribes, mais ça n’avait pas fonctionné. Je pense que la franchise a trouvé la solution pour gagner et comment le faire à la manière de Minnesota. Les gens de là-bas, les fans, notre État croient en nous. »