« Déterminé », Karl-Anthony Towns écrit aux fans des Wolves

Prolongé pour 224 millions de dollars, Karl-Anthony Towns a de grandes ambitions pour des Wolves qui veulent confirmer leur bonne saison, et profiter de l’arrivée de Rudy Gobert pour se hisser parmi les cadors de la ligue.

Après la conférence de presse suivant justement son énorme prolongation de contrat, où il a expliqué que c’était désormais « le titre ou rien » pour Minnesota, le All-Star s’est offert une pleine page de publicité dans le quotidien local, le Star-Tribune, afin de faire passer un message aux fans de son équipe. Intitulée « Locked In » (« Déterminé »), KAT affiche ses objectifs et son envie de réussir aux Wolves.

« Aux meilleurs fans de la NBA,

Quand je suis arrivé dans le Minnesota en 2015, je portais beaucoup de poids sur mes épaules. J’étais un jeune gamin, du New Jersey, qui espérait rendre fier son nouveau foyer. Je suis arrivé à un moment plein d’espoir pour la franchise. La meilleure chose de mon passage ici, c’est que nous avons un avenir si brillant devant nous… grâce à vous, les fans. Vous nous avez soutenus, moi et cette franchise, dans tous les hauts et les bas que nous avons connus… ensemble.

Je suis à jamais reconnaissant à Flip Saunders d’avoir tenté sa chance avec moi et je promets de continuer à lui faire honneur en vivant selon sa vision et en poursuivant les rêves dont nous avons parlé lorsque j’ai rejoint les Timberwolves. Le Minnesota est devenu mon foyer grâce à lui et à chacun d’entre vous. Vous m’avez tous accueilli pour la personne et le joueur que je suis et vous êtes devenus une partie de ma famille. Vous avez accueilli ma famille comme « l’un des vôtres » depuis le moment où mes proches et moi avons posé le pied au Minnesota, et je ne saurais trop vous en remercier.

Je peux vous remercier par mon engagement envers vous et cette franchise.

Je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui sans vous.

Merci pour : me mettre au défi, me responsabiliser, me soutenir et me donner un endroit pour grandir et apprendre ce que cela signifie de représenter cet Etat.

Je m’engage envers vous différemment que je ne l’ai fait en tant que jeune homme de 19 ans qui a été recruté ici, mais comme un vétéran de la NBA qui a tout vu. Merci de m’avoir soutenu alors que je devenais l’homme qui se tient devant vous aujourd’hui.

Je vous promets de continuer à nous mener vers de nouveaux sommets pour les années à venir.

Je suis déterminé. »