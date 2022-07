Jordan opte pour la « Two Trey » pour son nouveau modèle PSG

Jordan Brand a multiplié les modèles « hybrides », reprenant plusieurs détails de Jordan différentes pour concevoir de nouvelles paires, comme la Jordan Legacy 312 ou la Jordan 6 Rings.

C’est le cas de la Jordan « Two Trey » qui reprend notamment la base en cuir verni de la Jordan 11 (ici en daim gris et non en cuir verni), la languette de la Air Jordan 8 ou encore la finition au niveau de la cheville de la Jordan 7.

Cette Jordan « Two Trey x PSG » apparaît principalement en blanc avec des finitions en bleu au niveau des contours du col ou de la semelle et en rouge, comme sur le tampon ressortant tel un tampon de cire rouge incluant le « Jumpman » et l’inscription « Paris Saint-Germain ». En noir, la tirette est estampillée de l’expression « Ici c’est Paris ». Un drapeau tricolore avec le terme « Paname » figure également sur l’empeigne.

Encore un peu de patience pour plus d’infos sur la date de sortie et le prix de cette Jordan « Two Trey x PSG »













(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 Low Witness, par son armure noire teintée de jaune, le 19ème modèle signature du King nous ramène à ses années universitaires, période où Lebron James nous prouvait déjà toute sa domination. Livraison et retour offert.