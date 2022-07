La priorité des Nuggets était de se renforcer en défense

Après le départ de Tim Connelly vers Minnesota, Calvin Booth est devenu le GM des Nuggets. Et pour ses premières semaines à ce poste, le dirigeant de Denver n’a clairement pas chômé, avec une intersaison agitée.

Outre la gestion de la Draft, il a signé Bruce Brown puis effectué deux transferts. D’abord en envoyant JaMychal Green à Oklahoma City et ensuite en cédant Monte Morris et Will Barton à Washington en échange de Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith.

Avec quels objectifs ? « En gros, devenir meilleur en défense », répond le GM des Nuggets à The Athletic. « Avoir plus polyvalence aussi. Jamal Murray est un défenseur sous-estimé, et il aura besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau, mais il est très fort des deux côtés du parquet. On espère donc qu’avec les arrivées de KCP, Bruce Brown, ou encore du rookie Christian Braun, on sera plus fort. »

La Draft fut également une étape importante pour la franchise, avec des profils variés et des paris sur l’avenir.

« On savait que des joueurs comme Christian Braun et Peyton Watson, voire Ismaël Kamagate, seraient impossibles à obtenir via le mercato ou la free agency. Malgré nos ambitions en playoffs, on était conscient qu’on devait utiliser nos places libres dans l’effectif pour de jeunes talents. »

Si les Nuggets avaient réussi à faire de la place dans leur groupe, c’est notamment après le transfert de JaMychal Green vers le Thunder. Le joueur a été échangé contre le 30e choix de la Draft, qui a par conséquent servi à faire venir Watson. Pourquoi ne pas avoir conservé cet élément d’expérience, qui peut toujours dépanner ?

« C’est un échange qui a permis à OKC d’avoir encore plus de masse salariale (Green a négocié son départ et signé à Golden State) et nous, on a pu avoir une place de plus dans l’effectif pour avoir un meilleur joueur défensivement au large », analyse Calvin Booth. « JaMychal apporte beaucoup de dureté près du cercle et c’est un bon shooteur, mais défendre au large, ce n’est pas son point fort. On peut ainsi avoir un joueur plus polyvalent, qui peut changer en défense. »