Entre renfort immédiat et paris sur l’avenir, retour sur la Draft variée de Denver

Christian Braun, Peyton Watson et Ismaël Kamagate. Voilà donc, dans l’ordre de leurs sélections jeudi dernier, les trois nouveaux rookies des Nuggets.

Le premier, champion NCAA avec Kansas en avril, a été drafté avec le 21e choix. Le second, encore très brut après une saison « freshman » discrète à UCLA, a été drafté avec le 30e choix. Quant au Français, auteur d’une belle année en Betclic Elite avec le Paris Basketball, il a été drafté par les Pistons avec le 46e choix, avant d’être envoyé vers les Nuggets dans la foulée.

Franchise du haut de tableau, Denver a donc ajouté trois rookies à son effectif, dans une rotation dont la hiérarchie est pourtant assez définie et inchangée depuis plusieurs saisons. Un constat qui pouvait amener son lot d’interrogations de prime abord, mais qui est finalement facile à décrypter avec le recul.

Christian Braun, seul rookie pour la saison 2022/23

Il faut dire que les trois rookies présentent chacun un profil différent, ou du moins un avenir proche différent dans le Colorado. En effet, les trois jeunes joueurs ne sont pas amenés à peser de la même manière, et surtout au même moment, dans la rotation de Michael Malone : si Christian Braun devrait obtenir des minutes dès la rentrée, ce n’est pas le cas de ses deux nouveaux coéquipiers.

« C’est un joueur ‘NBA ready’, un ‘winner’« , déclarait Jim Clibanoff, le vice-président du département « scouting » des Nuggets, au sujet de l’ancien pensionnaire de Kansas. « Il a joué tout le match lors de la finale NCAA, ça en dit long sur lui. Il coche beaucoup de cases. Il est athlétique, avec un physique idéal pour la NBA. Il joue dur, en y mettant du cœur à l’ouvrage. On cherche toujours des gars comme lui. »

Après trois ans passés en NCAA, et un rôle qui a progressivement pris de l’ampleur dans le système de son coach Bill Self, Christian Braun (14.1 points, 6.5 rebonds et 2.8 passes la saison dernière) est prêt à contribuer dans une rotation NBA dès ses premiers pas sur un parquet.

« Nous voulions apporter de la taille et de manière générale une présence supplémentaire dans notre rotation extérieure« , poursuit Clibanoff. « Il peut jouer arrière ou ailier, dès maintenant. Il n’est pas ce gars que l’on développe pendant un temps. Il rentre, il joue, il apporte quelque chose. Et c’est un bon gars, une personnalité géniale. »

Peyton Watson en couveuse

Le prisme est différent concernant Peyton Watson. Lycéen star, le natif de Beverly Hills a livré une saison « freshman » très discrète à UCLA (3.3 points en 12.7 minutes), bien loin des attentes —peut-être trop grandes— qui l’entouraient à son arrivée sur le campus de Westwood.

Et alors qu’une deuxième année en NCAA aurait été le choix logique pour lui, le joueur de 19 ans a décidé de foncer vers la NBA. Un choix payant, car les Nuggets ont pris un « risque » en misant sur son potentiel et sa marge de progression avec leur 30e choix, alors qu’il aurait sûrement été disponible au second tour et que d’autres joueurs plus « NBA ready » étaient toujours disponibles.

La preuve que les dirigeants de Denver le voulaient vraiment et qu’ils comptent sur lui à l’avenir.

« Je sais que rien n’est jamais donné, surtout en NBA« , affirmait Peyton Watson, qui devrait passer le plus clair de son temps à poursuivre son développement en G-League. « J’ai traversé pas mal d’épreuves pour en arriver là et j’ai le sentiment d’être prêt pour être professionnel. Mais comme toujours, je vais devoir mériter ce que je veux. Je vais travailler dur dès le premier jour. Je suis excité d’être ici, de côtoyer le staff, de continuer de me développer et d’amener mon jeu à un niveau supérieur. »

Vers un retour en Europe pour Ismaël Kamagate

Enfin, il y a le cas Ismaël Kamagate, encore différent des deux premiers. Avec son potentiel défensif, il était probablement capable de jouer dès la rentrée, au moins en G-League. Mais sur le poste du double MVP Nikola Jokic, les Nuggets n’ont pas besoin de lui dans l’immédiat et il va donc rester en Europe, au moins pour la saison prochaine.

Signe qu’il est, comme Peyton Watson, davantage considéré comme un joueur d’avenir et non comme un renfort immédiat. Toujours est-il que le pivot français a quand même hâte de débuter son aventure en NBA et il n’a pas manqué de le faire savoir à sa nouvelle organisation…

« La franchise nous a choisis, donc je pense que nous aurons tous notre chance de prouver notre valeur. On aura chacun l’opportunité de rendre la confiance accordée en nous choisissant. Il faut maintenant rester prêt et répondre présent quand l’opportunité se présentera à nous« , déclarait Ismaël Kamagate en conférence de presse.