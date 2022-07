Au tour de la Jordan Luka 1 de se mettre en mode « matador »

Après la Air Jordan 36, c’est au tour de la première chaussure signature de Luka Doncic d’être habillée du coloris « El Matador », comme le surnom donné au Slovène lorsqu’il évoluait au Real Madrid.

Les tons restent les mêmes que pour la AJ 36 avec du rouge dominant cette fois, marqué de touches d’orange, et des finitions en doré, rappelant l’habit que porte le matador durant la corrida. La paire sera disponible en toutes tailles, à un prix et une date encore non connus.

