Espagne | Marc Gasol bloqué par son poste de président

Marc Gasol a réussi son pari pour son retour en Espagne. L’ancien pivot des Grizzlies a joué au Basquet Girona la saison passée pour valider la montée en Liga Endesa, la première division espagnole, pour 2022/23.

Et Marc Gasol, propriétaire et fondateur du club né en 2014, devait même rempiler pour une saison de plus, à 37 ans, après un exercice 2021/22 terminé avec 14.5 points et 8.2 rebonds de moyenne.

Sauf qu’une difficulté vient d’émerger : avec son statut de président, il ne pourra pas enfiler le short et évoluer sur les parquet. Les règles de la Liga Endesa interdisent ce cumul des mandats.

La solution la plus simple, si le défenseur de l’année 2013 désire continuer sa carrière et retrouver le haut niveau en Espagne, comme il y a quinze ans, avant son arrivée en NBA, sera alors de laisser sa place de président.