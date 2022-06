Espagne | Une saison de plus pour Marc Gasol

Pas de retour en NBA pour Marc Gasol. Selon plusieurs médias espagnols, sur lesquels Eurohoops s’est appuyé, le pivot espagnol va rester au Basquet Girona pour y jouer une saison supplémentaire.

L’information, pas encore officialisée, intervient quelques jours après que l’équipe, évoluant cette saison en LEB Oro, l’équivalent de la Pro B espagnole, a décroché son billet pour l’étage supérieur de la Liga Endesa.

Propriétaire du club, l’ancien pivot des Grizzlies et des Raptors a largement participé à cette accession à la plus haute division espagnole, avec 14.5 points (56% aux tirs) et 8 rebonds en 25 minutes, sur 25 matchs.

Son équipe avait très mal démarré le championnat avec seulement deux victoires sur les neuf premières rencontres. Ses coéquipiers et lui ont redressé la barre pour terminer à la quatrième place (21 victoires – 13 défaites).

Crédit photo : FEB