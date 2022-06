Espagne | Pari réussi pour Marc Gasol !

Eh non, Marc Gasol n’a pas pris sa retraite, et en septembre dernier, il surprenait tout son monde en rejoignant son propre club, le Basquet Girona en LEB Oro, l’équivalent de la Pro B en Espagne. Une équipe dont il est président, et l’ancien pivot des Grizzlies et des Raptors a réussi son pari puisque dimanche le Basquet Girona a décroché son billet pour la Liga Endesa, l’équivalent de la Betclic Elite.

En finale des barrages d’accession de LEB Oro, Marc Gasol et ses coéquipiers se sont imposés 66-60 face à l’Estudiantes Madrid. Le plus fou, c’est que Marc Gasol compile 11 points à 100% aux tirs, 6 rebonds, 4 interceptions et 2 contres dans une rencontre qu’il n’aurait pas dû jouer puisqu’il s’était blessé en demi-finale face à Lleida. Le frère de Pau inscrit même six points dans le « money time » pour faire la différence.

« J’étais sorti sur blessure. Ce matin, mon genou était trop enflé pour marcher, j’ai joué ce soir malgré la douleur » a-t-il expliqué en conférence de presse. « On verra ce qu’il faut faire la semaine prochaine, mais maintenant il est temps de profiter. Je ne veux plus penser à rien d’autre que profiter du moment. »

Sur le terrain, Pau Gasol est venu fêter cette montée historique avec son frère. « L’objectif est de monter et de construire un projet durable » avait expliqué le jeune retraité, co-actionnaire du club avec son frère qu’ils ont créé en 2014. Huit ans plus tard, et après avoir gravi tous les échelons, ils accèdent au plus haut niveau national !

