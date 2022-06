« Road to Elite », la web-série qui suit six Français en quête de NBA

La France peut se targuer d’être le pays européen qui a fourni le plus grand nombre de joueurs étrangers à la NBA. C’est même le deuxième plus gros pourvoyeur au monde derrière le Canada.

Représenté depuis vingt ans par des ambassadeurs de très haut niveau comme Tony Parker, Boris Diaw, ou Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert, le savoir-faire français en matière de formation de « pépites » est désormais reconnu, avec le championnat de France vu comme un formidable réservoir de talents. À tel point que la Betclic Elite, qui nourrit également la scène européenne, se revendique aujourd’hui fournisseur officiel de joueurs NBA.

Six garçons plein d’avenir

Celle-ci va appuyer son propos à travers une web-série de cinq épisodes produite par le groupe Betclic, intitulée « Road to Elite », qui retrace le parcours de six « prospects » français dont l’objectif est d’évoluer un jour en NBA. Six joueurs au profil et au parcours différents et présentés comme tels.

On devrait ainsi prendre plaisir à suivre la triplette du Paris Basketball qui a basé son projet sur le développement de jeunes joueurs à fort potentiel : Milan Barbitch (20 ans, 1,96m), un surdoué, meneur de grande taille, qui baigne dans le basket depuis sa plus tendre enfance (son père est notamment manager général adjoint de l’équipe de France), Juhann Begarin (19 ans, 1,96m), un poil en avance sur ses petits camarades puisqu’il a déjà été drafté par les Celtics et fait donc face à d’autres défis, et Ismaël Kamagaté (21 ans, 2,11m), un poste 5 longiligne aux dimensions athlétiques extraordinaires, présenté comme encore un peu timide, sur les parquets comme en dehors.

Yoan Makoundou, l’homme poster

On retrouvera inévitablement Yoan Makoundou (21 ans, 2,06m), poste 4 explosif, véritable machine à « highlights », le joueur le plus spectaculaire de Betclic Elite, qui a activement contribué à la deuxième partie de saison exceptionnelle des Choletais et va devoir se projeter sur ce qu’une vie de joueur NBA pourrait avoir comme impact sur son quotidien.

Deux autres meneurs seront également suivis à la loupe, le Manceau Mathieu Gauzin (21 ans, 1,92m), toujours en quête de stabilité dans un rôle majeur en Betclic Elite dans un premier temps, et le Villeurbannais Matthew Strazel (19 ans, 1,82), talent précoce disposant déjà de deux saisons à plus de 30 matchs avec l’Asvel dans les jambes et qui essaie de tout mettre en œuvre pour réussir et accomplir son but.

Les quatre premiers épisodes de 15 minutes vont être dévoilés en avant-première ce mercredi à Paris et seront ensuite diffusés sur la chaîne YouTube de Betclic et beIN Sports. Un épisode bilan « post-draft » de 25 minutes clôturera la série à la rentrée.