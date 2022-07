Pour aider à reconstruire l’Ukraine, Slava Medvedenko vend ses bagues de champion NBA

Double champion NBA avec les Lakers en 2001 et 2002, Stanislav « Slava » Medvedenko a décidé de vendre ses deux bagues. L’ancien ailier-fort ukrainien a confié la vente à SCP Auctions et la somme récoltée sera reversée à la Medvedenko’s Fly High Foundation. Son but est d’apporter son soutien aux enfants ukrainiens en restaurant les infrastructures sportives des écoles du pays frappé par la guerre et en lançant un réseau de clubs sportifs.

« Nous voulons restaurer les gymnases parce que l’armée russe a bombardé plus d’une centaine d’écoles », a-t-il déclaré dimanche par téléphone à l’AP. « Notre pays a besoin de beaucoup d’argent pour réparer les écoles, et les gymnases seront réparés en dernier. En Ukraine, l’hiver est rude et les enfants ont besoin de jouer à l’intérieur. »

« Pourquoi ai-je besoin de ces bagues si elles restent dans mon coffre ? »

La vente aux enchères débute ce mercredi et se déroule jusqu’au 5 août. L’objectif serait de récolter environ 100 000 dollars.

Coéquipier de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal il y a 20 ans, Slava Medvedenko raconte qu’il a décidé de mettre en vente ses deux bagues après avoir dû se cacher au sous-sol de l’un des plus grands immeubles de Kyiv.

« À ce moment-là, je me suis dit : ‘Pourquoi ai-je besoin de ces bagues si elles restent dans mon coffre ?’ » s’est demandé l’Ukrainien, qui a mis à l’abri sa femme et ses trois enfants à l’autre bout du pays. « J’ai simplement pris conscience que je pouvais mourir. Ensuite, je me dis simplement que je dois les vendre pour aider mon peuple ukrainien à vivre mieux, pour aider les enfants. En Ukraine, vous avez juste le sentiment que c’est la guerre, avec les roquettes, les alertes aériennes… Vous êtes tellement habitué à ce genre de pression. Dès que vous passez la frontière et que vous voyez comment les gens vivent normalement, c’est un monde différent. »

Informés du choix de leur ancien joueur, les Lakers lui ont proposé leur aide en retour avec l’envoi du matériel de sport jusqu’en Ukraine, et le remplacement de ses bagues de champion après leur vente.