Stanislav Medvedenko prêt à vendre ses bagues de champion pour aider l’Ukraine

Avant Alex Len et Sviatoslav Mykhailiuk, cinq autres joueurs ukrainiens ont également foulé les parquets NBA par le passé. Parmi eux, on retrouve notamment Stanislav Medvedenko, dit « Slava » Medvedenko, passé par les États-Unis entre 2000 et 2007.

Contrairement à tous ses compatriotes, celui-ci a d’ailleurs eu la chance d’être champion NBA, à deux reprises. C’était en 2001 puis 2002, à une époque où il évoluait chez les Lakers, aux côtés de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal. Derrière le « Shaq », son temps de jeu était forcément très maigre, mais cet intérieur de 2m08 faisait tout de même partie intégrante de la rotation de Phil Jackson.

Notamment lors de l’exercice 2003/04, le meilleur de la carrière de Stanislav Medvedenko : 8.3 points et 5.0 rebonds par match, en 21 minutes de jeu. Ensuite, il a connu deux autres saisons à Los Angeles, avant de disputer sa dernière dans la Grande Ligue du côté d’Atlanta, en 2007/08.

Les Lakers en soutien

Mais à maintenant 43 ans, « Slava » a récemment troqué la balle orange pour les armes à feu. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février, le double champion NBA se trouve effectivement au front pour défendre son pays, comme le rapporte The Athletic. En compagnie de sa femme et de ses enfants, il se trouve dans un poste de garde, à surveiller si les soldats russes se rapprochent de Kiev, la capitale ukrainienne.

Et Stanislav Medvedenko soutient aussi l’armée ukrainienne en vendant notamment des objets qui se rapportent à sa carrière de joueur : maillots, chaussures, tee-shirts et bientôt ses deux bagues, glanées avec les Lakers.

Les Lakers ont justement été contactés par leur ancien intérieur et ils lui ont proposé leur aide en retour, envoyant par exemple du matériel de sport jusqu’en Ukraine. En plus de lui expliquer que ses bagues de champion seraient remplacées, si elles venaient à être vendues pour lever des fonds supplémentaires.