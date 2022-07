Ignas Brazdeikis quitte la NBA pour la Lituanie

Retour aux sources pour Ignas Brazdeikis. Né en Lituanie, l’arrière/ailier de 23 ans a grandi au Canada, avant de passer par la faculté de Michigan, puis d’intégrer la NBA après avoir été choisi en 47e choix en 2019.

Depuis trois ans, il a tenté de se faire une place dans la Grande Ligue, à New York, Philadelphie et Orlando, multipliant les allers-retours entre la NBA et la G-League.

Finalement, après une dernière année en « two-way contract » au Magic, il vient de s’engager au Zalgiris Kaunas.

« Nous suivons Ignas depuis quelques années maintenant et nous voulions le voir avec un maillot de Zalgiris », a déclaré le président de l’équipe, Paulius Motiejunas. « Ignas est originaire de Kaunas, il a retrouvé sa citoyenneté lituanienne et maintenant nous allons le voir porter le maillot de Zalgiris. L’entraîneur (Kazys) Maksvytis a déjà travaillé avec lui, donc il n’y a plus de doutes sur ses capacités. »

Ignas Brazdeikis vient en effet de débuter sa carrière internationale avec la Lituanie, alors qu’il n’avait pas la nationalité lituanienne et qu’il avait représenté le Canada dans sa jeunesse. En mai dernier, il a toutefois obtenu son passeport lituanien, en plus de son passeport canadien, et il a donc pu faire ses débuts avec le pays balte.