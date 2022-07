Jerry West n’a pas du tout aimé les commentaires de JJ Redick sur Bob Cousy

Alors que son podcast, « The Old Man and the Three », multiplie les discussions intéressantes, et que ses interventions sur ESPN sont souvent bien plus pertinentes que celle des « polémistes » habituels de la chaîne, JJ Redick s’est pourtant attiré les foudres de pas mal de monde, suite à un débat comparant Chris Paul et Bob Cousy.

Dans une version basket de la querelle des Anciens et des Modernes, le shooteur avait ainsi rabaissé l’héritage du légendaire meneur des Celtics, en expliquant qu’il jouait à son époque contre « des plombiers et des pompiers ».

Une formule qui reste toujours en travers de la gorge des premières générations de basketteurs NBA.

« Evidemment, le jeu est totalement différent » a ainsi expliqué Jerry West, interrogé sur cet épisode. « Les athlètes sont complètement différents. Je connais un peu JJ, c’est un gamin très intelligent et tout ça, mais regardez sa carrière. Qu’est-ce qu’il a fait pour peser sur le jeu ? Il tournait à quoi, 12 points par match dans la ligue ? »

En effet, JJ Redick a terminé sa carrière NBA à 12.8 points de moyenne. Est-ce le meilleur contre-argument ? Peut-être pas mais, pour Jerry West, l’ancien du Magic et des Clippers a franchi une ligne jaune avec ses propos.

« À un moment donné, les chiffres comptent. Actuellement, les joueurs ne sont plus ce qu’ils étaient. JJ n’aurait certainement pas pu défendre sur les meilleurs joueurs de l’époque. Et donc vous pouvez pinailler sur n’importe qui. La seule raison pour laquelle je parle de lui, c’est qu’il n’était pas un joueur d’élite. C’était un très bon joueur. Mais il avait une place dans une équipe simplement grâce à sa qualité de tir. »

Pour conclure, Jerry West rappelle ainsi que JJ Redick a pu engranger près de 116 millions de dollars de salaires en carrière (environ 8 millions de dollars par an) grâce aux pionniers comme Bob Cousy, qui avait dû batailler pour gagner 10 000 dollars par saison (123 000 dollars actuels, en tenant compte de l’inflation).

Ce sont en effet les premières superstars, comme Bob Cousy qui ont permis à la NBA de se développer pour devenir la ligue prospère actuelle. D’autant que ce dernier a également mis en place le syndicat des joueurs.

« JJ devrait être très reconnaissant d’avoir gagné autant qu’il a gagné, et Bob Cousy, contre qui j’ai joué pendant quelques années, a pavé ce chemin… Je pense simplement que c’était très irrespectueux. »