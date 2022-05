Des plombiers et des pompiers comme adversaires ? Bob Cousy répond à JJ Redick

Podcasteur à succès avec son « Old Man & the Three » et désormais consultant particulièrement intéressant sur ESPN, JJ Redick fait partie des tous meilleurs analystes de la NBA actuelle.

Mais, le 20 avril dernier, au moment de défendre Chris Paul face au polémiste Chris « Mad Dog » Russo, qui expliquait que le meneur des Suns n’avait pas sa place au Panthéon des meneurs et qu’il « n’était pas Bob Cousy », JJ Redick avait répondu que ce dernier ne savait pas dribbler de la main gauche, qu’il avait gagné des titres dans une ligue de huit équipes où il suffisait de remporter deux séries pour être champion, lâchant surtout une phrase qui a laissé des traces : « Il était défendu par des plombiers et des pompiers ».

JJ Redick contre le « bon vieux temps »

S’amusant souvent à se moquer de quelques glorieux anciens, dont Dolph Schayes qui semble être son souffre-douleur préféré, JJ Redick ne supporte pas le passéisme de certains commentateurs. Avec l’internationalisation croissante et le travail de plus en plus jeune et de plus en plus acharné des joueurs des dernières générations, le niveau global de la Ligue n’a évidemment plus rien à voir avec celui des débuts de la NBA, 75 ans en arrière.

« Voilà d’où vient mon problème avec les vieux de la vieille qui nous chient dessus, en disant qu’on n’aurait pas pu jouer à leur époque. Je dirais ceci, et je ne pense pas que ce soit une opinion révolutionnaire : la plupart des joueurs NBA actuels pourraient jouer dans n’importe quelle ère de la NBA », avait ainsi affirmé JJ Redick dans son podcast. « La plupart des joueurs des années 50, 60 et du début des années 70 ne pourraient pas jouer dans la NBA d’aujourd’hui. C’est une réalité. Bien sûr, il y a les Oscar Robertson, les Jerry West, Bill Russell, Wilt Chamberlain, les dix meilleurs joueurs ou plus de leur époque, mais le talent du premier au 450e joueur est à un niveau bien supérieur. »

Dans ces débats intergénérationnels qui visent surtout à faire parler les fans sans prétendre à une vérité universelle, Bob Cousy a été invité à réagir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sextuple champion NBA, âgé de 93 ans, a encore bon pied bon oeil quand il s’agit de recadrer JJ Redick.

Le respect des aînés

« Les gens qui ont moins de talent vont toujours essayer de se faire un nom en critiquant les autres, en espérant attirer l’attention et peut-être faire croître leur légitimité au passage », a-t-il déclaré sur NBA Radio. « Donc quand tu réponds à ça, tu joues leur jeu. Je ne ferai pas ça mais je vais défendre les pompiers et les plombiers auxquels il faisait référence. Et je vais vous donner quelques noms de pompiers avec et contre qui j’ai joués durant toutes ces années : Bill Russell, par exemple. Wilt Chamberlain, vous vous en souvenez ? Il n’était pas mauvais. J’imagine qu’il combattait le feu aussi. »

Avec des émoluments bien en-deçà de ce qui se fait de nos jours, et parfois aussi l’obligation pour certains d’avoir une autre activité professionnelle pour boucler leurs fins de mois, les pionniers de la NBA étaient évidemment moins bien préparés et moins performants athlétiquement pour la grande majorité d’entre eux.

Mais, pour Bob Cousy, il ne faut certainement pas cracher dans la soupe et manquer de respect à tous ces joueurs très talentueux qui, dans une ligue aux moyens limitées, ont montré la voie aux générations suivantes.

« À mon avis, le meilleur ailier de l’histoire, un gars qui s’appelle Elgin Baylor. Et puis, quelques meneurs qui n’étaient pas dégueulasses, mon collègue qui a donné son nom à une récompense, Oscar Robertson, qui était, rapporté au kilo, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Jerry West non plus n’était pas mauvais. Les gars dans notre équipe, Sam et KC Jones, et un gars nommé « Hondo » Havlicek. Tom Heinsohn, Frank Ramsey, George Mikan, Bob Pettit, je pourrais continuer longtemps… On devait avoir les meilleurs pompiers et plombiers de la terre à l’époque. J’étais très fier de jouer avec eux tous. »