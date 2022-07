Austin Reaves ouvert aux suggestions pour trouver un nouveau surnom

L’arme utilisée dans la tuerie de l’école élémentaire d’Uvalde, au sud du Texas, en mai, où 21 personnes avaient été tuées, et qui avait ému Steve Kerr et le monde entier, était un fusil AR-15. Dans onze autres tueries perpétuées aux Etats-Unis depuis une décennie, on retrouve ce modèle.

On comprend mieux pourquoi Austin Reaves n’est pas très fan de son surnom, « AR-15 ».

« Je n’approuve aucune violence par arme à feu qui se produit dans notre pays », rappelle-t-il pour ESPN. « Dès que quelque chose de semblable arrive, je suis touché, je pense aux familles. Mais je ne peux pas contrôler le surnom que les gens me donnent. »

Austin Reaves a porté le numéro 12 pendant longtemps, mais en arrivant à Los Angeles, il appartenait à Kendrick Nunn. Il est donc passé au #15 et l’association avec ses initiales et le numéro s’est alors rapidement faite.

Comme pour le quarterback de l’université de Florida, Anthony Richardson, qui a demandé à ne plus être surnommé ainsi. « C’est important pour moi que mon nom ne soit plus associé à un fusil d’assaut utilisé dans des tueries de masse », a-t-il tweeté. « Je suis heureux pour lui et je veux utiliser sa voix », poursuit Austin Reaves.

Le joueur des Lakers avait un autre surnom en stock, mais il n’est guère plus élégant : « Hillbilly Kobe » en version originale, que l’on peut traduire par le « Kobe péquenaud ».

« L’autre n’est probablement pas le plus truc le plus intelligent, puisque Kobe est parti », réagit-il, lui qui vient d’une ville de 1 200 habitants, qui est « littéralement un terrain agricole ».

Il espère donc avoir prochainement un surnom différent et moins problématique. « Je suis ouvert pour de nouvelles idées. On peut toujours en trouver un qui reste et qui soit meilleur que l’ancien. Que les gens me donnent leurs idées. Ça aide aussi dans des situations de marketing. »