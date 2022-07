Le GM des Blazers n’a pas encore finalisé son effectif

Les Blazers ont touché le fond la saison dernière avec la blessure de Damian Lillard qui a marqué la fin d’un cycle, matérialisé par de multiples transferts, dont celui de CJ McCollum. Mais Portland veut rebondir vite pour convaincre son « franchise player » de rester, et le « front office » a donc saisi la balle au bond durant l’intersaison.

Premier gros coup : Jerami Grantd. Gary Payton II est venu ajouter de la densité sur les postes arrières, sans oublier le renfort de Drew Eubanks à l’intérieur. De quoi satisfaire le GM Joe Cronin ? Pas encore…

« Avec un Damian Lillard en bonne santé, vous êtes toujours compétitif. Ensuite, il faut mettre suffisamment de pièces de qualité autour de lui pour franchir la prochaine étape. C’est notre défi et ce que nous essayons d’accomplir. J’ai l’impression que nous avons fait des pas dans cette direction, mais je pense que nous admettons tous que nous ne sommes pas encore arrivés », a-t-il déclaré.

Un roster toujours en construction

Le roster des Blazers est actuellement rempli avec 15 joueurs sous contrat. Il ne reste plus qu’un « two-way contract » pour accompagner Brandon Williams. Ce qui n’empêche pas Joe Cronin de rester attentif aux opportunités.

« Je ne pense pas que vous m’entendrez un jour dire : ‘On s’arrête là’. Il y a des moments où vous utilisez tous vos outils, qu’il s’agisse contrats, de joueurs susceptibles de monter un trade ou de choix de Draft (…). À ce stade, je ne pense pas que nous soyons à court d’outils et je ne pense pas que nous soyons satisfaits de notre situation ».

Joe Cronin a toutefois reconnu la valeur de son équipe en l’état, même si il y a encore beaucoup d’inconnues.

« En même temps, je veux voir ce groupe jouer ensemble et grandir. C’est juste que nous n’avons pas beaucoup de dénominateurs communs à mettre en avant pour dire : ‘Un Damian en bonne santé a joué avec les joueurs X, Y et Z’. Vraiment, le seul gars avec qui Damian a joué en bonne santé est Jusuf Nurkic. Nous avons donc beaucoup d’inconnus dans ce roster que je suis intrigué de voir jouer, mais en même temps je veux rester agressif et je veux continuer à construire le plus rapidement et le mieux possible ».

Pour l’heure, Joe Cronin n’a pas fixé d’objectif précis à son équipe pour la saison prochaine. Les Blazers seront encore dans une logique de construction, se gardant le droit d’espérer une bonne surprise.

« Je veux les voir sortir et jouer le style de basket que nous essayons de construire ici, être extrêmement compétitifs, avoir un esprit défensif et jouer ensemble. Je pense qu’avec notre base de talents, si nous faisons ces choses, ça nous amènera à de très bons niveaux. Nous devrons ensuite continuer à construire à partir de là ».