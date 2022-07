La Russie répond aux États-Unis sur la détention de Brittney Griner

Terrifiée à l’idée de finir ses jours dans une prison en Russie, et ayant écrit au président américain, Brittney Griner a néanmoins plaidé coupable lors du deuxième jour de son procès.

Pour rappel, la joueuse a été arrêtée dans un aéroport russe, le 17 février, accusée de transporter de l’huile de cannabis dans les cartouches de cigarette électronique, ce qui est illégal là-bas. Elle risque donc dix ans de prison.

En réaction à cette affaire, la Maison-Blanche avait d’abord fait profil bas, tentant une solution diplomatique discrète, avant d’hausser le ton et d’affirmer que la Russie détenait « à tort Brittney Griner ». Une déclaration qui n’a pas plu à Moscou, qui a réagi par la voix de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

« Si une citoyenne américaine a été arrêtée parce qu’elle faisait de la contrebande de drogue, et qu’elle ne le nie pas, alors cela devrait être jugé en rapport avec les lois russes, locales, et non celles adoptées à San Francisco, New York et Washington », explique ainsi Maria Zakharova.

Ensuite, elle a ajouté que « si les drogues sont légalisées aux États-Unis, dans un certain nombre d’États, et que cela se fait depuis longtemps, alors tout le pays va devenir toxicomane. Et cela ne signifie pas pour autant que tous les autres pays doivent suivre le même chemin ».

Un échange de prisonniers est parfois évoqué, en vue d’un possible retour aux États-Unis de Brittney Grinner, mais les autorités russes ont fait savoir qu’aucune discussion ne sera possible avant la fin du procès. Sauf qu’aucune date de fin de procès n’a été fixée pour l’instant et la Russie peut garder la joueuse en détention jusqu’au 20 décembre.