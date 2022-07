Brittney Griner plaide coupable !

Coup de théâtre lors de la deuxième journée d’audience du procès de Brittney Griner ! Emprisonnée depuis fin février pour avoir illégalement transporté des cartouches de cigarettes contenant de l’huile de haschisch, la joueuse a reconnu sa culpabilité.

Selon un journaliste de Reuters présent dans la salle, la star de la WNBA a déclaré : « J’aimerais plaider coupable, votre honneur. Mais il n’y avait pas d’intention. Je ne voulais pas enfreindre la loi. »

Une stratégie pour faciliter un échange de prisonniers ?

Griner n’en a pas dit plus, si ce n’est qu’elle réserve sa version des faits pour la prochaine audience prévue pour le 14 juillet. « J’aimerais livrer mon témoignage plus tard. J’ai besoin de temps pour me préparer » a-t-elle expliqué. Selon ESPN, cette stratégie de défense pourrait favoriser un échange de prisonniers… et donc un retour aux Etats-Unis.

En début de semaine, elle a écrit au Président des Etats-Unis Joe Biden pour partager sa crainte de rester « pour toujours » dans une prison russe. « Alors que je suis assise ici dans une prison russe, seule avec mes pensées et sans la protection de ma femme, ma famille, mes amis, mon maillot olympique […], je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours », écrit-elle, selon des extraits de la lettre publiée par ses représentants.