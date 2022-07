Le sport américain exprime son soutien à Brittney Griner

À l’image des Oscars au cinéma, les ESPY Awards représentent chaque année un moment de fête pour les sportifs et les sportives, mais cette année, la remise de prix s’est transformée en tribune pour évoquer le sort de Brittney Griner, emprisonnée en Russie depuis février, de manière abusive et illégale selon les Etats-Unis.

Superstar de la WNBA, la joueuse du Mercury risque jusqu’à 10 ans de prison pour s’être fait arrêter en possession d’huile de cannabis, et les joueuses Nneka Ogwumike et Skylar Diggins-Smith lui ont adressé un message.

« Cela fait maintenant 153 nuits que BG est injustement détenue à des milliers de kilomètres de chez elle, loin de sa famille, loin de ses amis, loin de son équipe » a rappelé Skylar Diggins-Smith. « Pendant tout ce temps, nous la gardons dans nos pensées et dans nos cœurs, même si nous savons que c’est loin d’être suffisant pour la ramener chez elle. »

« Chaque fois que nous prononçons son nom, cela met la pression sur tout le monde – sur l’administration, sur la Russie »

Présent aux côtés des deux joueuses WNBA comme maître de cérémonie avec un maillot de Griner sous sa veste, Stephen Curry a aussi pris la parole : « Tout en espérant le meilleur, nous demandons instamment à l’ensemble de la communauté sportive mondiale de continuer à faire preuve d’énergie en son nom. Elle fait partie des nôtres, de l’équipe de sportifs présents dans cette salle ce soir et dans le monde entier. Une équipe qui n’a rien à voir avec la politique ou les conflits mondiaux. »

Sous les yeux de Cherelle Griner, la compagne de Brittney, la star du football Megan Rapinoe a profité de son trophée de la plus belle action de l’année pour s’exprimer aussi sur le sort de la joueuse du Mercury.

« Je pense honnêtement que ce dont nous avons été témoins ce soir, c’est de l’importance du sport, de tout ce que nous pouvons apporter et de tout ce que nous pouvons faire dans le monde avec notre pouvoir collectif. Chaque fois que nous prononçons son nom, cela met la pression sur tout le monde – sur l’administration, sur la Russie. La chose la plus frappante est que BG n’est pas là. BG mérite d’être libre. Nous pouvons la soutenir davantage et lui faire savoir que nous l’aimons tant. »