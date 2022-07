James Harden prolonge finalement aux Sixers pour environ 69 millions de dollars sur deux ans

On avait évoqué un salaire annuel de 32 millions de dollars, et donc un « sacrifice » d’environ 15 millions de dollars par an, et finalement James Harden a accepté de prolonger aux Sixers pour 68.6 millions de dollars sur deux ans. Il s’agit d’un contrat de type 1+1, et il aura la possibilité d’être free agent dans un an via « une player option ».

Plus précisément, James Harden touchera 33 millions de dollars cette saison, et le « sacrifice » est de 14.4 millions de dollars par rapport aux 47.4 millions qu’il devait toucher, et s’il active sa « player option », il touchera 35.6 millions de dollars en 2023/24. Pour donner une idée du « sacrifice », James Harden devait toucher le 2e plus gros salaire de la NBA, juste derrière Stephen Curry, et désormais il se retrouve en 32e position, derrière CJ McCollum ou encore Pascal Siakam et Tobias Harris.

« J’ai dit à Daryl d’améliorer l’effectif, de signer les joueurs dont nous avions besoin et de me donner ce qui restait » avait-il expliqué en début de semaine. « Ça montre à quel point je veux gagner. Je veux me battre pour un titre. C’est tout ce qui compte pour moi à ce stade. Je suis prêt à prendre moins d’argent pour nous mettre en position d’accomplir cela. »

Grâce à ce choix financier, les Sixers ont recruté PJ Tucker, Danuel House Jr et Travelin Queen, tous passés par Houston ces dernières années. Sans oublier qu’ils avaient déjà frappé le soir de la Draft en récupérant De’Anthony Melton, contre le 23e choix de la Draft et Danny Green.

La dernière recrue des Sixers devrait être un pivot pour épauler Joel Embiid, même si Markieff Morris, qui est plutôt un ailier-fort, a fait acte de candidature pour rejoindre la franchise de sa ville natale.