NCAA | La rivalité North Carolina – Duke entre dans une nouvelle ère

La saison prochaine, pour la première fois en NCAA au XXIe siècle, les deux légendaires programmes de North Carolina et Duke, qui forment une des plus importantes rivalités du sport américain depuis des décennies, ne seront plus coachés par Roy Williams et Mike Krzyzewski.

Le premier a pris sa retraite en avril 2021, et a été remplacé par un de ses assistants de longue date, Hubert Davis, qui a atteint la finale universitaire avec les Tar Heels au printemps dernier, pour sa première saison en tant que « head coach ».

Le second passait son ultime saison en NCAA ces derniers mois, après quarante-deux années passées sur le banc de Duke. Pour sa dernière danse, il est parvenu à mener les Blue Devils jusqu’au Final Four, mais a été envoyé à la retraite aux portes de la finale, par… Hubert Davis et North Carolina, qui se sont imposés au terme d’un match à couteaux tirés (81-77), déjà considéré comme un des plus grands matches NCAA de tous les temps.

Comme à North Carolina, c’est un assistant de longue date, Jon Scheyer, qui a pris la suite.

Une nouvelle ère, les mêmes dynasties

La saison 2022/23 va donc marquer l’entrée dans une nouvelle ère de la rivalité entre North Carolina et Duke. Si les Tar Heels ont à tout jamais marqué les esprits puisqu’ils ont remporté le match le plus important de l’histoire de la rivalité face aux Blue Devils, il n’en demeure pas moins que la terre va continuer de tourner, et que les deux programmes vont continuer de s’affronter, saison après saison.

Les futures recrues des deux équipes, qui représentent précisément cette nouvelle ère, savent donc que même si Roy Williams et Mike Krzyzewski ne sont plus là sur le banc, la rivalité demeure intacte.

« Ma première expérience [de la rivalité], c’était vraiment pendant la March Madness » expliquait Simeon Wilcher, recrue majeure de North Carolina dans la promotion 2023 (#10 du Top 100 ESPN), qui s’est engagé alors que Roy Williams était déjà parti à la retraite. « Le fait d’être engagé à North Carolina a rendu le moment très excitant, surtout parce que c’est le tout dernier match [de Coach K.]. C’était un match incroyable, serré de bout en bout, qui m’a fait sauter de mon siège à plusieurs moments » a-t-il ajouté. « Je suis heureux de faire prochainement partie de cette rivalité. C’est un nouveau départ, avec des nouveaux coaches. Je vais intégrer la seconde équipe du nouveau régime, durant la seconde année sans Coach K. C’est le tout début d’une nouvelle ère, c’est excitant. »

Même son de cloche pour Caleb Foster, meneur engagé à Duke pour la saison 2023/24, classé 21e du Top 100 ESPN pour la promotion 2023. « C’était sympa, l’atmosphère du match était grandiose. Evidemment nous n’avons pas gagné, mais l’équipe s’est battue, et je suis fier de la manière dont la saison s’est terminée » confiait-il, affichant un attachement déjà fort à sa future équipe. « Duke a toujours été l’objectif, c’est là où je voulais aller. Avec ma famille, on regardait tous les Duke – Carolina, et on supportait Duke. Donc ça a toujours été l’université de mes rêves, celle que je voulais absolument rejoindre. »

Engagés auprès d’un programme, pas d’un coach

En NCAA, puisque ce sont les coaches qui recrutent les joueurs, il est plutôt commun qu’un joueur s’engage auprès d’un programme en particulier en fonction de son affinité avec tel ou tel coach.

Récemment, c’était notamment le cas du Français Yohann Traore, qui s’était dans un premier temps engagé pour LSU, car il avait été convaincu par le discours du coach Will Wade. Sauf que plusieurs mois plus tard, Will Wade a été viré, entrainant ainsi le désengagement (ou les départs sur le portail des transferts) de la plupart de ses anciennes recrues, dont Traore, qui avait alors rejoint Auburn.

À North Carolina et à Duke, c’est différent : on s’engage afin de jouer pour le programme. On ne quitte pas le navire quand Roy Williams et Mike Krzyzewski partent à la retraite.

« Pour être honnête, ca ne va rien changer » expliquait Caleb Foster au sujet de la transition entre « Coach K. » et son successeur Jon Scheyer à Duke. « Il [Scheyer] a sûrement son propre style. Mais il a appris le métier aux côtés de Coach K. et il a joué pour lui, donc je ne doute pas une seule seconde qu’il aura du succès à son tour. […] C’est un gars franc, il est consistant dans son approche avec les gens. Il nous envoie toujours des messages, pour savoir comment on se porte. Il va nous dire ce qui lui plait, ce qui lui plait moins. Il est une personne à qui on peut faire confiance. »

Réflexion similaire pour Simeon Wilcher, qui entendait se faire un nom à UNC, que Roy Williams soit là ou non.

« Pour moi, l’idée était de mettre dans la meilleure configuration possible pour atteindre mon rêve [la NBA]. » résumait le meneur natif du New Jersey. « Et il n’y a pas une scène plus importante qu’à North Carolina. Même si je savais que Coach Hubert [Davis] n’avait pas encore coaché le moindre match, je savais qu’il était dans le métier depuis longtemps, et que je pouvais lui faire confiance.«