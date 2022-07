Aujourd’hui encore, Luka Doncic ne cesse d’impressionner Dirk Nowitzki

Depuis qu’ils ont évolué ensemble chez les Mavs, au cours de la saison 2018/19, Dirk Nowitzki et Luka Doncic ne manquent jamais une occasion de faire l’étalage de leur proximité et de leur complicité, en dehors des parquets.

Comme quand la Slovénie de Luka Doncic a joué sous les yeux de Dirk Nowitzki, début juillet en Suède, et que l’Allemand a entonné avec le public suédois « overrated (surcoté) » afin de déstabiliser le Slovène. Ou quand les deux hommes se sont retrouvés à Phoenix, mi-mai, pour plaisanter ensemble au milieu du terrain, juste après la qualification de Dallas pour la finale de la conférence Ouest.

Mais la relation de Dirk Nowitzki et Luka Doncic repose principalement sur un respect mutuel. Et il n’y a qu’à se pencher sur les mots de la légende des Mavericks, à l’égard du joueur de 23 ans, pour s’en rendre compte.

« Honnêtement, je suis toujours étonné de voir à quel point il est déjà bon », reconnaît le futur Hall of Famer. « La façon dont il lit le jeu à un si jeune âge… Généralement, vous ne pouvez pas déjà avoir toute la panoplie. Mais sur le plan offensif, il n’a aucune faiblesse. Il peut jouer poste bas, il maîtrise le stepback à 3-points, son jeu de passe le différencie de beaucoup d’autres gros scoreurs. […] Tout ce que vous lui donnez, il peut le prendre. »

Fan absolu de Luka Doncic, son successeur naturel en tant que franchise player de Dallas, Dirk Nowitzki avait déjà exprimé toute son admiration pour le Slovène, il y a un an. À l’époque, l’Allemand déclarait ainsi que Luka Doncic était « déjà meilleur [qu’il ne l’a] jamais été, même à [son] apogée ».

Douze mois plus tard, et au sortir d’une nouvelle saison monstre du « Wonder Boy » (près de 28 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne), l’avis du MVP 2007 ne risque donc pas d’avoir changé. Bien au contraire…

« Il semble toujours surprendre tout le monde et il hausse son niveau de jeu presque chaque année, ce qui est impossible. C’est l’arme absolue », assure le champion 2011, qui espère désormais que Luka Doncic l’imite, en ramenant un nouveau titre dans le Texas.