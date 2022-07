Jaden Ivey et Jalen Duren, les tout nouveaux visages des Pistons

Les Pistons entament une nouvelle étape de leur reconstruction. Après les acquisitions de Saddiq Bey et Isaiah Stewart en 2020, puis Cade Cunningham en 2021, ce sont Jaden Ivey et Jalen Duren qui viennent d’arriver.

Deux rookies qui sont des titulaires potentiels et qui ont montré de bonnes choses en Summer League. Le premier s’est certes blessé, après quelques minutes lors de son premier match, mais il a tout même compilé 15.5 points de moyenne en deux rencontres, à 50% de réussite au shoot et 50% à 3-pts.

Sa vitesse d’exécution, ses pénétrations et ses dunks ont frappé l’ancien premier choix de la Draft. « Il est rapide », constate Cade Cunningham pour ESPN. « Je ne le suis pas. Donc avoir quelqu’un comme ça avec moi, ça permet d’écarter le jeu, de mettre du rythme. J’aime accélérer et lui peut le faire encore plus. Ce sera fun. On a tous les deux le sens du jeu pour impliquer les autres. »

Jaden Ivey, lui, est très heureux de porter les couleurs des Pistons. « Je suis familier de Detroit, je venais ici tout le temps quand j’étais gamin », se souvient le cinquième choix de la Draft, natif de South Bend, une ville proche de « Motor City ». « C’est une bénédiction d’être un Piston. »

« Cette jeune équipe, qui peut grandir ensemble, est bonne »

Le second rookie, Jalen Duren, a lui tourné à 11.3 points, 3.3 rebonds et 1.3 contre de moyenne. Comparé à un jeune Shawn Kemp par Dwane Casey, l’intérieur s’est surtout illustré à Las Vegas avec son physique et sa puissance.

« C’était sa première fois avec les gars », racontait Jordan Brink, le coach des Pistons durant la ligue d’été, après un des matches, pour le Detroit Free Press. « Donc on l’a envoyé et on l’a laissé s’amuser. C’est le plus jeune joueur de la Draft. On lui a dit de nous montrer ses qualités athlétiques, ses talents. Il a été bon. Il y a beaucoup de choses à corriger, mais physiquement, il est au-dessus. Personne ne peut aller le chercher au niveau du cercle. »

Comme son nouveau coéquipier, l’ancien de Memphis semble heureux de faire partie de cette franchise mythique, couronnée trois fois (1989, 1990, 2004) mais en panne depuis quelques années maintenant.

« C’est ici que je voulais être durant tout le processus de la Draft », confirme-t-il. « Detroit est habitué à gagner, donc il faut restaurer cette culture. Cette jeune équipe, qui peut grandir ensemble, est bonne. »

C’est aussi l’avis de JJ Redick, qui a évoqué la situation des Pistons, leur futur surtout, dans son podcast, en étant assez élogieux.

« Troy Weaver (le GM) a fait un remarquable travail. Je ne sais pas s’ils vont décoller et devenir immédiatement une équipe de playoffs puis, la saison suivante, un candidat au titre, mais je suis excité à l’idée de les voir jouer ces deux ou trois prochaines années. Je pense que d’ici là, ils seront une des meilleures équipes de l’Est. »