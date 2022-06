Dwane Casey voit du Shawn Kemp en Jalen Duren

Drafté par les Hornets en 13e position, Jalen Duren a été transféré aux Knicks avant finalement de filer, encore après un échange, vers Detroit pour atterrir aux Pistons.

L’intérieur de 18 ans, plus jeune joueur de la Draft 2022, sort de l’université de Memphis et il possède un potentiel aussi imposant que son physique (2m11, 113 kilos). Dwane Casey le compare même à un ancien All-Star.

« Je ne veux pas lui mettre trop de pression, mais il me rappelle un jeune garçon que j’ai recruté dès l’âge de 14 ans : Shawn Kemp », raconte le coach des Pistons au Michigan Live. « Ils sont bruts et doivent progresser mais ils ont tout ce qui ne s’apprend pas : les qualités athlétiques, la puissance, la détente. »

« On s’occupera du shoot plus tard »

L’ancien dunkeur des Sonics avait été recruté par les Wildcats de Kentucky, où Casey était assistant coach. Finalement, on le sait, il ne passera pas par la case universitaire avant de rejoindre la NBA.Ensuite, l’ancien entraîneur des Raptors avait été assistant chez les Sonics entre 1994 et 2005, et il a donc côtoyé Kemp pendant trois saisons (entre 1994 et 1997), qui sont parmi les plus belles de sa carrière.

« Ils veulent détruire le cercle », poursuit Casey, quand ils comparent les deux joueurs. « Ils ont ça en commun. Shawn était un peu plus costaud au niveau des épaules, mais Duren est aussi fort au alley-oop, pour attaquer le cercle que ne l’était Shawn. Kemp a développé son shoot dans sa deuxième, sa troisième voire sa quatrième saison, après des heures de travail. C’est ce que Jalen doit faire. »

Plus grand et lourd que l’ancienne gloire de Seattle (2m08, 104 kilos), Duren reste encore très frustre offensivement. En NCAA, il tournait à 12 unités de moyenne et ses points venaient surtout de dunks, de claquettes ou de alley-oops. Finalement comme beaucoup de pivots en NBA…

Si physiquement, il ne devrait pas avoir de mal à exister en NBA, techniquement, il est plus que perfectible. S’il veut gagner des minutes dans sa première année dans la ligue, il doit faire l’essentiel.

« Je lui ai dit qu’il y a trois façons pour lui de rester sur le parquet : courir en transition, en attaque comme en défense, défendre et enfin prendre des rebonds. On s’occupera du shoot plus tard. C’est ce que j’avais dit à Isaiah Stewart, et aux jeunes de manière générale : ne vous mettez pas trop de pression. »