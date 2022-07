Covid-19 | Andrew Wiggins regrette toujours d’avoir dû se faire vacciner

Andrew Wiggins est toujours tiraillé sur la question du vaccin contre le Covid-19, au cœur de la stratégie de la NBA pour retrouver des conditions de jeu « normales ».

L’ailier des Warriors a longtemps hésité avant de franchir le pas et regrette toujours aujourd’hui d’avoir dû accepter de se faire vacciner sous peine de ne pas pouvoir jouer, comme ça a par exemple été le cas pour Kyrie Irving avec les Nets, dont le refus a été un problème pendant de longs mois, participant à l’implosion du groupe.

Son corps, son choix

Plus d’un mois après la fin d’une saison pourtant riche pour lui, marquée par une participation au All-Star Game, une campagne de playoffs réussie et un titre de champion NBA, il est revenu sur cet épisode qu’il regrette encore.

« J’aurais toujours aimé ne pas avoir à me faire vacciner pour être honnête avec vous », a-t-il lâché. « Je l’ai fait, et j’ai été All-Star cette année et champion NBA, donc on peut y voir du positif, rien que le fait de ne pas avoir manqué cette saison qui a finalement été la meilleure de ma carrière. Mais par rapport à mon corps, je n’ai pas aimé avoir à mettre tous ces trucs dans mon corps. Je n’ai pas aimé ça. Je n’ai pas aimé que ce ne soit pas mon choix. C’était soit ça, soit ne pas jouer ».

Personne ne sait ce qu’il serait advenu des Warriors s’il avait décidé d’emprunter le même chemin que Kyrie Irving.

Sur le plan sportif en tout cas, sa saison aura été « positive » en tous points, et Andrew Wiggins ne s’imagine plus ailleurs qu’à Golden State alors qu’il va entrer dans la dernière année de son contrat à 147 millions de dollars.

« J’adorerais rester ici », avait-il confirmé lors de son entretien de fin de saison. « Être ici, c’est le top du top. La façon dont ils traitent les joueurs… Nous sommes tous une grande famille. J’ai l’impression qu’on entend ça dans beaucoup d’endroits, mais peu de franchises le montrent par leurs actions ».