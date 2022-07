Euro 2022 | La Lituanie pourra compter sur un duo Sabonis/Valanciunas

Comme à chaque fois, la Lituanie sera une nation à prendre au sérieux en compétition internationale. Après la France, la Bosnie et l’Allemagne, la sélection lituanienne (également présente dans le groupe B) a ainsi annoncé le nom de ceux qui composent sa pré-sélection, en vue du prochain EuroBasket.

Le sélectionneur Kazys Maksvytis a choisi de retenir 16 joueurs et trois d’entre eux évoluent en NBA : Domantas Sabonis (Kings), Jonas Valanciunas (Pelicans) et Ignas Brazdeikis (Magic). Autant dire que le secteur intérieur sera encore une fois la force de cette équipe, grâce à la paire Sabonis/Valanciunas…

Notons aussi les présences de Mindaugas Kuzminskas, l’ancien ailier des Knicks (2016-2018), et de Rokas Jokubaitis, le 34e choix de la Draft 2021. Un effectif plutôt solide, qui croisera donc le fer avec la France, l’Allemagne et la Bosnie en phase de poules (à Cologne), ainsi que la Slovénie (tenante du titre) et la Hongrie.

Les quatre premiers de ce groupe B seront ensuite qualifiés pour la phase finale (à Berlin).

D’ailleurs, entre Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas (Lituanie), Rudy Gobert (France), Jusuf Nurkic (Bosnie) ou encore Daniel Theis (Allemagne), les batailles promettent d’être rudes à l’intérieur, dans cette poule…

Pré-sélection (quatre joueurs à laisser de côté)

— Laurynas Birutis (Zalgiris Kaunas), Ignas Brazdeikis (Magic), Arnas Butkevičius (Zalgiris Kaunas), Thomas Dimsha (Trévise), Martyn Echodas (Rytas Vilnius), Rock Giedraitis (Baskonia), Marius Grigonis (Panathinaïkos), Rokas Jokubaitis (Barcelone), Mindaugas Kuzminskas, Lukas Lekavicius (Zalgiris Kaunas), Gytis Masiulis (Rytas Vilnius), Gediminas Orelik (Lietkabelis), Domantas Sabonis (Kings), Jonas Valanciunas (Pelicans), Kristupas Žemaitis (Vilnius Wolves), Eigirdas Žukauskas (Tofas).