Premier test pour le shooteur Ochai Agbaji

La Summer League est toujours une bonne porte d’entrée pour les rookies, pour se tester et prendre la température face au jeu NBA. Les qualités aperçues en université ou en Europe doivent tenter de coller avec le rythme des professionnels des États-Unis.

Pour Ochai Agbaji, c’est avant tout son shoot extérieur qui était scruté du côté de Las Vegas. Le rookie des Cavaliers y a montré de belles choses, en compilant 15 points de moyenne.

« Il a prouvé à l’université qu’il était létal derrière l’arc », explique Mike Gerrity, le coach des Cavs en ligue d’été, au Plain Dealer. « On sait à quel point c’est un grand shooteur, et combien il est bon pour jouer avec les écrans. Je pense que c’est ainsi que J.B. Bickerstaff va l’utiliser pendant la saison régulière. »

Le joueur de 22 ans, qui a été, fait rare désormais, au bout de son parcours universitaire, a reçu le feu vert de la franchise pendant les matches de Summer League, mais évidemment, avec sa réputation, les équipes ont resserré leur défense face à lui, pour lui laisser moins d’espaces.

« Je pense qu’il aura des tirs faciles durant la saison régulière »

En plus de la fatigue accumulée, cela a donné parfois des prestations moins abouties (37% de réussite à 3-pts au total), mais formatrices pour le futur. « C’est génial pour lui », poursuit Mike Gerrity. « Cela va le préparer pour l’aspect physique de la NBA. Ça ne pourra être que plus fort et plus dur dans la ligue. »

Le 1’e choix de Draft va devoir s’ajuster, même si nul doute qu’il aura des shoots ouverts avec Cleveland.

Néanmoins, il doit progresser dans le jeu à mi-distance pour avoir un peu de variété et profiter de l’attitude des défenses, qui seront agressives sur lui derrière l’arc.

« Les défenseurs vont le forcer à jouer plus à mi-distance », annonce son coach de Summer League. « Je pense qu’il aura des tirs faciles durant la saison régulière, et il aura des situations de catch-and-shoot, plus que de se battre dans les écrans. Il doit trouver l’équilibre. Cela fait clairement partie de sa progression, de trouver son shoot à mi-distance, de faire du drive-and-kick. »

Que l’ancien de Kansas a-t-il retenu de ces premiers matches avec l’équipe de Cleveland ? « C’était génial. C’est ce qu’on veut. J’ai la chance d’avoir cette opportunité, d’avoir des gens qui croient en moi. Cela enlève de la pression et ça me donne encore plus de confiance. »