Simone Fontecchio, prochaine recrue du Jazz ?

Pré-sélectionné pour disputer l’Eurobasket 2022, Simone Fontecchio (2m03, 26 ans) devrait découvrir la NBA à la rentrée puisque Eurohoops (via Eurodevotion) rapporte que l’ailier italien va s’engager pour un contrat de deux ans avec le Jazz. Non drafté, l’international reste sur sa meilleure saison en carrière avec 11.0 points, 4.4 rebonds and 2.4 passes de moyenne en Euroleague sous les couleurs de Baskonia.

Son adresse à 3-points (40%) pourrait lui permettre de grappiller du temps de jeu en sortie de banc, au sein d’une formation en pleine reconstruction après le départ de Rudy Gobert.

C’est aux Jeux olympiques de Tokyo que Fontecchio s’est fait un nom avec 19.3 points de moyenne ! On se souvient qu’il avait inscrit 23 points face à la France en quarts-de-finale.